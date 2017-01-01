安全ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングビデオを作成

HeyGenのAIアバターを活用して、数分でプロフェッショナルな安全トレーニングビデオを作成し、魅力的なコンテンツを提供します。

新しいオフィス従業員向けに、基本的な緊急避難手順を明確に説明する60秒のプロフェッショナルな職場安全ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなもので、AIアバターが落ち着いた権威ある声で簡潔な指示を伝え、明確なコーポレートバックグラウンドミュージックで強化されます。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、一貫性のある魅力的な配信を実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
特定の機械の正しい取り扱いとメンテナンスに焦点を当てた、工場労働者向けの45秒のダイナミックなアニメーション安全ビデオを開発してください。ビデオは、活気に満ちたわかりやすいアニメーションスタイルを採用し、アップビートな効果音と各ステップの明確な視覚的手がかりを使用して、効果的なコミュニケーションを確保します。この「安全ビデオメーカー」イニシアチブのために、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、魅力的なアニメーションシーケンスを迅速に組み立ててください。
サンプルプロンプト2
家庭のキッチンでの火災予防に関するクイックヒントを提供する、30秒の簡潔な情報安全ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは明るくシンプルで、画面上のテキストと魅力的なビジュアルを利用してメッセージを効果的に伝え、落ち着いたバックグラウンドミュージックで補完されます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、効率的なコンテンツ作成を実現し、公共の意識向上のために「安全ビデオを作成」することを簡単にします。
サンプルプロンプト3
すべての企業スタッフ向けに、建物の緊急ロックダウン手順を詳述した90秒の安全トレーニングビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは真剣で指導的であり、明確なグラフィックス、ステップバイステップの指示、そして気を散らす音楽のないしっかりとした落ち着いたナレーションを特徴とします。この「安全ビデオ制作」努力は、HeyGenのボイスオーバー生成を効果的に活用して、重要な情報を正確かつ明確に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全ビデオメーカーの仕組み

プロフェッショナルな安全ビデオを簡単に制作し、労働力を守ります。私たちの直感的なプラットフォームは、効果的なトレーニングコンテンツの作成をシンプルかつ効率的にします。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを入力または貼り付けて開始します。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、テキストをダイナミックな安全トレーニングビデオに即座に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
AIアバターを選んで、メッセージを強化します。これらのリアルなプレゼンターは、アニメーション安全ビデオを魅力的でプロフェッショナルなものにします。
3
Step 3
カスタマイズとブランディング
包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドのユニークな要素を適用し、職場安全ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
安全ビデオ制作が完了したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して簡単にエクスポートします。必要なすべてのプラットフォームで高品質のトレーニング資料を共有してください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

安全トレーニングのエンゲージメントを向上

.

AIを活用して、学習者を引きつけるダイナミックでインタラクティブな安全ビデオを制作し、知識の保持率を高め、より良い安全実践を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして安全トレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ技術を活用して、魅力的な安全トレーニングビデオの制作を簡素化します。強力なオンラインプラットフォームを使用して、スクリプトをプロフェッショナルな安全ビデオに簡単に変換できます。

HeyGenのAIビデオメーカーを使用してアニメーション安全ビデオを制作できますか？

もちろんです！HeyGenのAIビデオメーカーは、ダイナミックなアニメーション安全ビデオを作成するための強力な安全ビデオメーカーです。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを利用して、安全メッセージを迅速かつ効率的に実現します。

HeyGenがプロフェッショナルな職場安全ビデオに最適な理由は何ですか？

HeyGenは直感的なインターフェースと包括的な機能を提供し、多言語サポート、カスタムブランディング、豊富なメディアライブラリを含みます。これらのツールは、職場安全ビデオが多様な視聴者に対して効果的でアクセスしやすいことを保証します。

HeyGenはスクリプトから最終ビデオまでのすべての安全ビデオ制作に適していますか？

はい、HeyGenはスクリプトの入力からボイスオーバーや字幕の生成まで、安全ビデオの制作プロセス全体をサポートします。私たちのプラットフォームは、シームレスな安全ビデオ制作のために必要なすべてのツールを提供します。