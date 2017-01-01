安全トレーニングビデオメーカー: 魅力的なビデオを迅速に作成

プロフェッショナルな安全トレーニングビデオで従業員を強化しましょう。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ生成を使用して、魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。

HRマネージャーやL&Dプロフェッショナル向けに、既存の安全プロトコルをダイナミックなトレーニングコンテンツに迅速に変換する方法を示す90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、直感的なインターフェースを強調するスクリーンキャプチャオーバーレイを使用し、明確で自信に満ちたナレーションを伴います。このビデオは、さまざまな「従業員トレーニング」モジュールのための「スクリプトからのテキストビデオ生成」の効率性を示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をシームレスなマルチプラットフォーム展開のために紹介します。

サンプルプロンプト1
安全担当者やトレーニングコンテンツ制作者を対象とした包括的な2分間の「AI安全トレーニングビデオ」を開発し、エンゲージメントを高めるための高度な技術を示します。美的感覚は現代的で魅力的であり、多様な「AIアバター」がさまざまな職場シナリオを提示し、複数の言語で「ナレーション生成」を行い、広範なアクセスを確保します。このプロンプトは、リアルなキャラクターの相互作用と明確で影響力のあるメッセージングを通じて「魅力的なトレーニングビデオ」を作成することを強調します。
サンプルプロンプト2
トレーニング管理者やコンプライアンス担当者向けに、最近の「OSHA安全ビデオ」要件に焦点を当てた1分間のコンプライアンス更新ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはフォーマルで構造化されており、情報を明確に提示するためにシャープな「テンプレートとシーン」を使用し、普遍的な理解のために自動「字幕/キャプション」を有効にします。この作品は、複雑な規制情報を簡素化するプラットフォームの能力を強調し、すべての重要な詳細がアクセス可能で理解しやすいことを保証し、「SCORMエクスポート」との統合を可能にします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやトレーニングコーディネーターを対象とした45秒のダイナミックなオリエンテーションビデオを作成し、オーダーメイドの安全コンテンツを簡単に作成する方法を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはユーザーフレンドリーで実用的であり、「テンプレートとシーン」および既存の「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、魅力的な素材を迅速に作成します。この短いビデオは、「直感的なインターフェース」がユーザーに高品質の素材を迅速に作成する力を与え、安全指導をアクセスしやすく効率的にする方法を示します。
step preview
step preview
step preview
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

安全トレーニングビデオメーカーの使い方

AIを使ってプロフェッショナルで魅力的な安全トレーニングビデオを簡単に作成。複雑な安全プロトコルを明確で視覚的に魅力的なコンテンツに変換する4つの簡単なステップ。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトから開始
さまざまな業界向けに設計されたトレーニング専用テンプレートのライブラリから選択するか、スクリプトを貼り付けてビデオコンテンツを即座に生成します。
2
Step 2
AIアバターとナレーションを追加
リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIナレーションで安全コンテンツに命を吹き込みます。多様なキャラクターと声から選択し、従業員にとって魅力的で親しみやすいビデオを作成します。
3
Step 3
ブランディングとキャプションを適用
ブランドコントロールを使用してロゴや色を追加し、会社のアイデンティティに合わせた安全ビデオを作成します。すべての視聴者に自動クローズドキャプションを追加して、アクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
エクスポートしてLMSと統合
完成した安全トレーニングビデオをさまざまな形式で簡単にエクスポートします。既存の学習管理システム（LMS）プラットフォームにシームレスに統合し、従業員トレーニングの展開と追跡を効率化します。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを簡素化し、教育を強化

複雑な安全プロトコルと規制情報を簡素化し、すべてのトレーニングモジュールで明確さと理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはプロフェッショナルな安全トレーニングビデオを作成するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換する高度なスクリプトからのテキストビデオ技術を使用しています。多様なAIアバターから選択し、自然なAIナレーションを生成して、プロフェッショナルな安全トレーニングビデオを迅速かつ効率的に作成できます。

HeyGenのトレーニングビデオは既存のLMSプラットフォームと統合できますか？

もちろんです。HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートしており、従業員トレーニングビデオを効率的に展開および追跡できます。プラットフォームはSCORMエクスポートを可能にし、ほとんどの学習管理システムと互換性があります。

HeyGenは職場の安全トレーニングビデオをコンプライアンスに準拠し、アクセス可能にするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはコンプライアンス対応のテンプレートと自動クローズドキャプションを提供し、職場の安全トレーニングビデオをすべての従業員がアクセスできるようにします。また、ブランドコントロールを利用して、コンテンツを組織の基準に合わせることができ、OSHA安全ビデオに最適です。

HeyGenは指導用安全ビデオとビジュアル生成プロジェクトの更新プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenの直感的なインターフェースは、指導用ビデオの更新プロセスを簡素化します。「スマートアップデート」などの機能を使用して、コンテンツを迅速に変更し、ビジュアル生成プロジェクト全体に変更を適用することで、時間とリソースを大幅に節約できます。