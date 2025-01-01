AI安全報告ビデオメーカーで安全報告を効率化

AIアバターを使用して魅力的なストーリーテリングと効果的なトレーニングを実現し、職場の安全ビデオを簡単に作成します。

新入社員向けに、重要な「職場の安全」プロトコルを詳述した45秒のオンボーディングビデオを作成してください。この「トレーニングビデオ」には、知識豊富なAIアバターがガイドラインを提供し、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと落ち着いた情報提供の声を使用し、HeyGenのAIアバターを活用して一貫性のある魅力的なプレゼンテーションを行います。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべての従業員向けに、簡潔な「安全報告」手順を説明する60秒の「説明ビデオメーカー」ガイドが必要です。明確なステップバイステップのアニメーションとテキストオーバーレイを組み込み、簡単に理解できるように簡潔で指示的なトーンを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して効率的なコンテンツ作成を行います。
サンプルプロンプト2
手作業チーム向けに、適切な持ち上げ技術に焦点を当てた30秒の「安全ビデオ」アラートを作成し、潜在的な危険の「リスク可視化」を強調します。この短いクリップは、正しい行動と間違った行動のクイックカットを通じて鮮やかなデモンストレーションを行い、鋭い効果音と直接的で緊急性のあるナレーションを組み合わせ、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速なビジュアルアセンブリを行います。
サンプルプロンプト3
会社全体の内部コミュニケーションのために、積極的な「安全報告ビデオメーカー」文化を育むことを目的とした20秒の魅力的なモチベーショナルビデオが求められています。明るく前向きなストックイメージと励みになる背景音楽を使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確でインスピレーションを与えるナレーションを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全報告ビデオメーカーの使い方

複雑な安全情報をAIアバターと直感的なツールで魅力的でプロフェッショナルなビデオレポートに迅速に変換し、理解とコンプライアンスを向上させます。

1
Step 1
安全ナラティブを作成
安全報告のテキストをエディターに直接貼り付けると、AIが即座にビデオスクリプトに変換し、ビジュアル強化の準備を整えます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、安全報告をプロフェッショナルにナレーションし、明確で一貫したコミュニケーションを確保します。
3
Step 3
ビジュアルとボイスオーバーを追加
メディアライブラリから魅力的なビジュアルを統合し、複数の言語で自然な音声のボイスオーバーを生成して、安全プロトコルを明確に伝えます。
4
Step 4
安全にエクスポートして共有
完成した安全報告ビデオをさまざまなアスペクト比とフォーマットでダウンロードし、どのプラットフォームやトレーニングモジュールにも対応できるようにします。

使用例

安全トレーニングのエンゲージメントを向上

動的でAI駆動のビデオコンテンツと魅力的なストーリーテリングを使用して、重要な安全意識プログラムでの受講者の参加と保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして安全報告ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと自動ボイスオーバーを使用して動的な安全報告ビデオに変換することでプロセスを簡素化します。重要な職場の安全情報を迅速に伝え、リスクを効果的に可視化することができます。

HeyGenは安全トレーニングビデオをより魅力的にするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターと魅力的なストーリーテリング技術を活用して、魅力的な安全トレーニングビデオを作成します。同期されたキャプションと多言語ボイスオーバー生成を組み込むことで、多様な視聴者が安全プロトコルを容易に理解できるようにし、安全トレーニングのエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは詳細な安全報告とコンプライアンスにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトから迅速にインシデントブリーフィングを生成できるテキストビデオ機能などを通じて詳細な安全報告をサポートします。また、ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、AI生成コンテンツで明確なコンプライアンス文書を確保することができます。

HeyGenを使用してどのくらい早く安全ビデオを生成して共有できますか？

HeyGenの直感的なビデオエディターとテンプレートを使用すると、AIアバターを使用してスクリプトからプロフェッショナルな安全ビデオを迅速に生成できます。完成後、さまざまなプラットフォームでのコミュニケーションを効率化するために、魅力的な安全意識コンテンツを簡単にエクスポートして共有できます。