安全プロトコルビデオメーカー：職場の安全性を向上

AIアバターを使用して、明確で一貫した安全指導を確保しながら、動的な従業員トレーニングビデオを簡単に作成します。

新しいオフィス従業員を対象にした45秒の安全トレーニングビデオを作成し、重要なオフィスの安全性を迅速に理解させることを目的としています。魅力的なAIアバターを活用して、主要な避難経路と緊急手順を紹介し、わかりやすいインフォグラフィックを使用した清潔でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持します。音声はHeyGenの音声生成機能を効果的に使用して生成された、明確で安心感のあるナレーションを特徴とし、新しいチームメンバー全員に重要な安全プロトコルを明確かつ簡潔に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製造ラインのオペレーターを対象にした60秒の安全ビデオを作成し、特定の機器を操作するための正確な手順を示し、厳格な安全プロトコルに従います。ビジュアルプレゼンテーションは非常に実用的で詳細であり、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を組み込んで、正しい取り扱いと安全機能を強調します。音声は明確で簡潔な指示セットで構成され、ナレーションを通じて提供され、この重要なビデオが安全な作業環境を維持するための包括的なガイダンスを提供します。
サンプルプロンプト2
全従業員を対象にした30秒の緊急職場安全ビデオを制作し、火災や医療緊急時の即時行動を概説します。ビジュアルスタイルはダイナミックでアクション指向であり、緊急性を伝えるためにクイックカットと視覚的な手がかりを使用し、パニックを避けます。権威あるナレーションが簡潔な指示を提供します。特に、騒がしいまたはストレスの多い状況でもアクセス可能で明確にするために字幕/キャプションを有効にし、全員に重要な安全プロトコルを強化します。
サンプルプロンプト3
オフィススタッフ向けに40秒の安全トレーニングビデオを作成し、サイバーセキュリティのベストプラクティスとフィッシング防止に焦点を当てます。ビジュアルデザインはモダンでややアニメーション化されており、多様なテンプレートとシーンを活用して、一般的なデジタル脅威を明確で親しみやすい方法で説明し、親しみやすくも厳格なナレーションが伴います。この情報ビデオは、複雑なデジタル安全プロトコルをすべての従業員にとって理解しやすく、実行可能にすることを目的としており、全体的なデジタルセキュリティ意識を向上させます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全プロトコルビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的な安全プロトコルビデオを迅速に制作し、従業員のトレーニングと意識向上を図り、チームが十分に情報を得て保護されるようにします。

1
Step 1
安全スクリプトを貼り付ける
プラットフォームに安全プロトコルスクリプトを直接貼り付けて、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターライブラリから選択して、安全指示を提示し、AIビデオメーカーのコンテンツをより魅力的にします。
3
Step 3
ブランディングコントロールを適用する
ロゴや色などの会社のブランディングコントロールを適用して、ビデオテンプレートが企業のアイデンティティに合致するようにします。
4
Step 4
安全ビデオをエクスポートする
最終的な安全意識ビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、チームへの即時配布に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全プロトコルを簡素化

複雑な安全手順やガイドラインを明確に伝え、すべてのスタッフが理解しやすい情報にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして安全トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターと事前にデザインされたビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルな安全トレーニングビデオを迅速に制作することができます。複雑な機材や俳優を必要とせずに、スクリプトを魅力的な安全意識ビデオに変換できます。

HeyGenは職場の安全ビデオ作成にどのような機能を提供しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターやスクリプトからのテキストビデオ機能を備えた高度なオンライン安全ビデオメーカーを提供します。ブランドを組み込んだり、包括的なメディアライブラリを活用したりして、安全プロトコルを明確に伝えることができます。

HeyGenで複数の言語で安全ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは多言語サポートを提供しており、安全ビデオのためのナレーションや字幕を生成できます。これにより、重要な安全意識ビデオや従業員トレーニングビデオが、母国語に関係なくすべての従業員に効果的に届きます。

HeyGenは重要な安全プロトコルビデオの制作をどのように迅速化しますか？

HeyGenは効率的なオンライン安全ビデオメーカーであり、スクリプトからのテキストビデオを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、安全プロトコルビデオの制作を劇的にスピードアップします。これにより、重要な安全意識トレーニングビデオの迅速な展開が可能になります。