新しいオフィス従業員を対象にした45秒の安全トレーニングビデオを作成し、重要なオフィスの安全性を迅速に理解させることを目的としています。魅力的なAIアバターを活用して、主要な避難経路と緊急手順を紹介し、わかりやすいインフォグラフィックを使用した清潔でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを維持します。音声はHeyGenの音声生成機能を効果的に使用して生成された、明確で安心感のあるナレーションを特徴とし、新しいチームメンバー全員に重要な安全プロトコルを明確かつ簡潔に伝えます。

