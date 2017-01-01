安全プロトコルビデオジェネレーター: 魅力的なトレーニングビデオを作成

直感的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、安全スクリプトを迅速にプロフェッショナルで魅力的なコンプライアンスビデオに変換します。

企業環境での新入社員を対象にした45秒の魅力的なトレーニングビデオを作成し、基本的な職場安全ビデオを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、親しみやすいAIアバターを使用して明確で簡潔な指示を提供し、音声は親しみやすく情報豊かなトーンを維持します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員向けに、OSHA要件に関連する最近のコンプライアンス研修の更新をリフレッシュするための60秒のビデオを作成します。このビデオは、明確なポイントを強調するために、画面上のテキストとグラフィックスを使用した直接的で権威あるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的に生成されます。
サンプルプロンプト2
複数階建てのオフィスの全スタッフ向けに、緊急避難手順に焦点を当てた30秒の安全プロトコルビデオジェネレーターリマインダーを作成します。ビジュアルと音声スタイルは、冷静な緊急性を伝え、避難経路と集合場所を明確に描写し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に展開します。
サンプルプロンプト3
フィールド技術者向けに、専門的な個人用保護具の適切な適用を示す50秒の情報ピースを設計し、安全トレーニングビデオの一環として提供します。このAIビデオメーカーの制作は、実用的なステップバイステップのビジュアルガイドを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連する実例をサポートし、明確で指導的なナレーションを伴います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全プロトコルビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して、職場のコンプライアンスと従業員の理解を確保するためのプロフェッショナルで魅力的な安全トレーニングビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
コンテンツを作成
安全プロトコルを貼り付けるか、新しいスクリプトを書くことから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストを瞬時にビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
情報を提示するために多様なAIアバターライブラリから選択します。職場の安全に関連する魅力的なビデオテンプレートとシーンでメッセージをさらに強化します。
3
Step 3
ブランド要素を追加
各ビデオに会社のロゴや色などのブランドコントロールを適用します。これにより、安全プロトコルビデオが一貫して企業のアイデンティティを反映します。
4
Step 4
エクスポートと配布
高品質の安全トレーニングビデオを完成させます。さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、すべてのプラットフォームでシームレスに共有し、広範なリーチとコンプライアンスを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

AIビデオを使用して複雑な安全プロトコルや技術的手順を明確に説明し、すべてのスタッフが簡単に理解できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして安全プロトコルビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは強力なAIビデオメーカーを提供し、安全プロトコルビデオの作成を簡素化します。使いやすいプラットフォームを使用して、スクリプトからのテキスト-to-ビデオとリアルなAIアバターを活用し、魅力的なトレーニングビデオを効率的に制作できます。

HeyGenは私の組織がブランド化された職場安全ビデオを作成するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは組織がプロフェッショナルな職場安全ビデオとコンプライアンス研修資料を作成するのを支援します。ロゴや色のブランドコントロール、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、豊富なメディアライブラリを活用して、ブランドの一貫性を維持できます。

HeyGenは安全トレーニングビデオの多言語対応をサポートしていますか？

はい、HeyGenは安全トレーニングビデオの多言語対応をサポートしており、メッセージが多様なリモートチームに届くようにします。音声生成や字幕/キャプションを簡単に生成し、グローバルなコンプライアンス研修のニーズに対応します。

HeyGenで安全ビデオを作成するプロセスはどのようなものですか？

HeyGenで安全ビデオを作成するのは簡単です。使いやすいプラットフォームを使用して、ビデオテンプレートまたはスクリプトからのテキスト-to-ビデオで始め、AIアバターを選択し、高品質のビデオを効率的に生成できます。