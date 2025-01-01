安全手順ビデオメーカー: 職場の安全とコンプライアンスを向上

複雑な安全手順を、直感的なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、明確で魅力的なコンプライアンストレーニングビデオに変換します。

194/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製造工場の機械オペレーターとフロアスタッフを対象に、個人用保護具（PPE）の正しい使用法を示す30秒の簡潔なビデオを開発してください。ビジュアルプレゼンテーションは、モダンな説明ビデオスタイルを使用した直接的なステップバイステップガイドであり、重要な指示には明確な画面上のテキストキャプションを強調してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、この安全手順ビデオメーカーのプロジェクトを迅速に組み立て、すべての重要情報が正確な字幕/キャプションで強調されるようにしてください。
サンプルプロンプト2
実験室技術者と緊急対応チームのために、危険物の流出対応プロトコルを詳細に説明する60秒の重要なビデオを制作してください。ビデオは真剣で指導的なビジュアルスタイルを必要とし、適切な封じ込めと清掃を示すためにメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像や画像を組み込んでください。多様なチームへのアクセスを確保するために、HeyGenの多言語音声生成と正確な字幕/キャプションを利用し、重要なコンプライアンストレーニングビデオを作成してください。
サンプルプロンプト3
ハイブリッドワーク環境のすべての従業員に向けて、サイバーセキュリティのベストプラクティスを促進する40秒の魅力的な説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでダイナミックかつ情報豊富であり、フレンドリーで権威ある声を使用したテンポの速いアニメーションを使用してください。この重要な職場安全ビデオは、詳細なスクリプトを直接ビジュアルナラティブに変換するHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に作成でき、さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全手順ビデオメーカーの使い方

AIを使用して安全ガイドラインを魅力的で高品質なトレーニングビデオに変換し、効果的なコミュニケーションと従業員の理解を向上させます。

1
Step 1
安全スクリプトを作成
特定の安全手順や危険を概説します。詳細なテキストを直接入力し、プラットフォームがスクリプトをダイナミックなビデオに変換します。これにより、職場の安全ビデオの作成が効率化されます。
2
Step 2
ビジュアルとプレゼンターを選択
多様な「AIアバター」とプロフェッショナルなテンプレートから選択し、安全情報を明確に提示します。トレーニングのニーズに合わせてシーンをカスタマイズし、安全ビデオの作成をシームレスにします。
3
Step 3
ブランディングと強化を追加
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を適用して、組織のアイデンティティを反映させ、ビデオを向上させます。追加のメディアや背景音楽を簡単に統合し、洗練されたプロフェッショナルな最終製品を作成します。
4
Step 4
ビデオを生成して配布
手順ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに対応させます。コンプライアンスのトレーニングビデオを迅速に生成し、チームと共有して効果的な学習と安全プロトコルの遵守を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

安全トレーニングのエンゲージメントを向上

.

AIを活用してダイナミックでインタラクティブな安全トレーニングビデオを作成し、学習者のエンゲージメントを大幅に向上させ、重要な安全手順の記憶を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenは安全トレーニングビデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供していますか？

HeyGenの使いやすいインターフェースと豊富なビデオテンプレートにより、ユーザーは魅力的な安全トレーニングビデオを迅速に制作できます。AIアバターを活用し、シーンをカスタマイズして、重要な職場の安全トピックに注目を集めるダイナミックでアニメーション化されたビデオを作成できます。

HeyGenが職場の安全ビデオを生成する効率的なプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは効率を重視したAIビデオ生成プラットフォームであり、ユーザーがスクリプトをプロフェッショナルな職場安全ビデオに簡単に変換できるように設計されています。テキストからビデオへの機能とメディアライブラリが制作プロセスを簡素化し、安全ビデオメーカーとして理想的です。

HeyGenのAIアバターはどのようにして効果的な安全手順ビデオに貢献しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターを利用して安全メッセージを伝え、安全手順ビデオに人間味を加えます。これらのアバターは複雑な情報を明確に伝え、音声生成や多様な観客向けのコンテンツ翻訳を行い、理解とエンゲージメントを向上させます。

HeyGenは健康と安全のコンプライアンストレーニングビデオの開発をどのようにサポートしますか？

HeyGenは重要な健康と安全のビデオの作成を簡素化し、コンプライアンスのトレーニングビデオが誰にでもアクセス可能であることを保証します。字幕/キャプションやワンクリック翻訳などの機能により、異なる言語で重要な情報を広め、世界中の職場の危険を減少させます。