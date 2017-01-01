複数階建てのオフィスビルの緊急避難手順を示す、全従業員と新入社員を対象とした60秒の職場安全トレーニングビデオを作成してください。ビデオは、アニメーショングラフィックスと落ち着いた権威あるナレーションを用いた明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用するべきです。HeyGenのAIアバターを利用して、アラームの認識から指定された集合場所までの安全プロトコルの重要なステップを提示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して正確性と一貫性を確保してください。

