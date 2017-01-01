AIを活用した強力な安全オリエンテーションビデオジェネレーター

AIアバターを使用してプロフェッショナルな安全ビデオを簡単に作成し、効率的で魅力的なトレーニングを実現します。

新しい製造工場の従業員向けに、初期の安全オリエンテーションビデオとして、重要なPPEと即時のプロトコルを強調する30秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく直接的で、自信に満ちた男性のAIアバターが各ステップを明確でプロフェッショナルな音声で説明します。HeyGenのAIアバターを活用して、プレゼンターを簡単に実現しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームメンバー向けに、四半期ごとのリフレッシュとして、オフィス環境での一般的な危険とその予防を紹介する45秒の職場安全ビデオを開発してください。モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、アニメーショングラフィックスと落ち着いた情報提供の女性の声を使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、この魅力的なコンテンツの作成を効率化しましょう。
サンプルプロンプト2
全スタッフ向けに、火災避難訓練中に取るべき正確な行動を示す60秒の緊急対応訓練ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは緊急性があり、シナリオベースで、画面上のテキストで重要なステップを強調し、HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能を使用して権威ある声を伴います。
サンプルプロンプト3
国際的な労働力を対象にした、データプライバシーに関する最近のポリシー更新を強調する30秒のコンプライアンス訓練ビデオを作成してください。ビジュアルと音声スタイルは明確で、普遍的に理解可能でプロフェッショナルなものにし、中立的なトーンを使用します。多言語サポートのためにHeyGenの自動字幕/キャプション機能を組み込んで、最大限のアクセシビリティを確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

安全オリエンテーションビデオジェネレーターの仕組み

AI安全訓練ビデオジェネレーターで安全訓練を効率化します。プロフェッショナルで魅力的な職場の安全ビデオを迅速に作成し、チームを情報提供し保護します。

1
Step 1
スクリプトを作成
安全プロトコルと情報をジェネレーターに貼り付けます。AIビデオ生成プラットフォームがテキストを簡単にビジュアルスクリプトに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、安全訓練ビデオをプレゼンテーションすることで、一貫性のある魅力的なプレゼンターを提供します。
3
Step 3
字幕を追加
安全ビデオに自動的に字幕/キャプションを生成して統合します。これにより、すべての視聴者に対してアクセス性と明確さが確保されます。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した職場の安全ビデオをさまざまなアスペクト比とフォーマットで簡単にエクスポートし、労働力にシームレスに配信するか、LMSと統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全プロトコルを簡素化

明確なビジュアルとAI生成コンテンツを使用して、複雑な安全手順と緊急対応訓練を明確にし、学習をより効果的にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な安全訓練ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIビデオ生成プラットフォームを使用すると、創造的な安全ビデオを効率的に制作できます。さまざまなビデオテンプレートを利用し、AIアバターでトレーニングコンテンツをカスタマイズし、魅力的なボイスオーバーと字幕を追加して、職場の安全ビデオをより効果的にします。

HeyGenが効率的なAI安全訓練ビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、安全訓練ビデオの作成プロセス全体を効率化します。安全ビデオのスクリプト作成から字幕の追加まで、使いやすいインターフェースと包括的なメディアライブラリを備えており、プロフェッショナルな安全ビデオを迅速に作成できます。

HeyGenのAIアバターは安全オリエンテーションビデオジェネレーターのニーズをどのように向上させますか？

もちろんです。HeyGenのリアルなAIアバターは、安全オリエンテーションビデオジェネレーターのコンテンツを生き生きとさせ、安全プロトコルをより親しみやすくします。また、安全訓練ビデオを複数の言語に翻訳することもでき、多様な労働力にメッセージを効果的に届けることができます。

HeyGenは職場の安全ビデオの配信とアクセス性をどのようにサポートしますか？

HeyGenを使用すると、完成した職場の安全ビデオをさまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で簡単にエクスポートして共有できます。自動字幕とトレーニング資料の更新機能により、HeyGenは安全訓練のアクセス性と最新性を確保します。