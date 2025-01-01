安全メッセージビデオメーカーで迅速かつ簡単なトレーニング

高度なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的な職場安全ビデオを迅速に生成します。

新しい製造業の従業員向けに、45秒の魅力的な職場安全ビデオを想像してください。現代的で活気あるアニメーションビジュアルと親しみやすく明瞭なナレーションを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、これらの安全トレーニングビデオを非常に記憶に残り、影響力のあるものにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々を対象にした30秒の公共安全アナウンスをソーシャルメディア向けに開発してください。視覚的に印象的なスタイルでモーショングラフィックスを使用し、力強く自信に満ちたAIアバターをナレーターとして起用し、HeyGenのAIアバターと事前に構築されたテンプレートとシーンを使って、説得力のある安全メッセージビデオを簡単に作成します。
サンプルプロンプト2
オフィスワーカー向けに、火災安全のリフレッシュが必要な場合、60秒のコンプライアンス研修ビデオをデザインしてください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを特徴とし、アニメーションビジュアルと画面上の字幕/キャプションで重要なポイントを強調し、落ち着いた権威ある声で補完します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連する画像を使用し、魅力的なストーリーテリングを作成します。
サンプルプロンプト3
子供とその親向けに、家庭の安全ヒントを紹介する20秒のビデオを作成してください。明るくカラフルで漫画のようなビジュアルで魅力的なストーリーテリングを行い、陽気で励ましの声を使用します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、迅速なコンテンツ作成とその後のアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを簡単に行います。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全メッセージビデオメーカーの使い方

AIを活用してプロフェッショナルで魅力的な安全トレーニングビデオを迅速に作成し、チームが情報を得てコンプライアンスを維持できるようにします。

1
Step 1
ビデオの基礎を作成または選択
安全メッセージのスクリプトを作成するか、多様な「ビデオテンプレート」を使用してプロセスを迅速化します。当プラットフォームは、コンテンツのシームレスな「スクリプトからのテキストからビデオへの」生成をサポートしています。
2
Step 2
AIアバターとボイスオーバーを追加
さまざまな表現力豊かな「AIアバター」から選択して、安全ガイドラインを提示し、明確さと影響力を確保します。
3
Step 3
ブランドとビジュアルでカスタマイズ
「ブランドコントロール（ロゴ、色）」を使用して、会社のアイデンティティでビデオをパーソナライズします。当社のライブラリからメディアを統合して、魅力的な「職場安全ビデオ」を作成します。
4
Step 4
完成したトレーニングをエクスポート
最終化したら、さまざまなアスペクト比で簡単に「ビデオをエクスポート」し、配信の準備を整えます。視聴者に響く影響力のある「コンプライアンス研修」を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けの迅速な安全コンテンツ

.

重要な安全メッセージや更新情報を効果的に共有するために、魅力的で短いビデオクリップを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な安全メッセージビデオの作成をよりクリエイティブにしますか？

HeyGenはAIアバターと高度なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、安全メッセージビデオを魅力的な物語に変えます。アニメーションビジュアルと説得力のあるバーチャルプレゼンターを使用して、複雑な安全トピックを生き生きとさせ、視聴者の注意を引きつけ、情報を提供します。

HeyGenのAIビデオジェネレーターはトレーニングにおいてどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、全体の作成プロセスを効率化します。高度なAIにより、スクリプトからの迅速なテキストからビデオへの変換、洗練されたボイスオーバー生成、さらには多言語サポートが可能になり、高品質なトレーニングコンテンツをオンラインで効率的に制作できます。

HeyGenのビデオテンプレートを特定の職場安全ニーズに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまな職場安全ビデオやコンプライアンス研修の要件に対応するカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを提供しています。これらのビデオテンプレートを簡単にブランド化し、特定の指示やアニメーションビジュアルを追加して、関連性と影響力を確保できます。

HeyGenはどのくらい迅速に安全トレーニングビデオを制作およびエクスポートできますか？

HeyGenを使用すると、スクリプトから最終出力まで安全トレーニングビデオを迅速に制作できます。直感的なビデオエディターと効率的なレンダリングにより、数分でビデオコンテンツを作成およびエクスポートでき、生産時間を大幅に短縮しながらプロフェッショナルな品質を維持します。