安全ガイドビデオメーカー: 魅力的なトレーニングビデオを作成

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの豊富なライブラリを活用して、エンゲージメントを向上させるプロフェッショナルな安全トレーニングビデオを迅速に制作します。

新入社員向けに、職場の安全プロトコルをカバーする1分間の安全オンボーディングビデオを作成してください。プロフェッショナルで歓迎的なビジュアルとオーディオスタイルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、トレーニングマニュアルを迅速に魅力的なコンテンツに変換します。この安全トレーニングビデオは、初日からの包括的な理解を確保することを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般スタッフや安全専門家向けに、消火器の操作などの重要な緊急手順を明確に説明する90秒の短い安全ビデオを開発してください。ビデオは、明確で段階的な指導スタイルを採用し、鮮明なビジュアルを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを最大限に活用して、重要なステップを視覚的に明確にするための効果的な安全ビジュアルエイドを提供します。
サンプルプロンプト2
オフィスワーカー向けに、サイバーセキュリティ意識に特化した情報豊かで魅力的な2分間のコンプライアンス研修ビデオが必要です。現代的でアニメーション化されたビジュアルスタイルと権威ある明確な声を使用し、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して重要な情報を効果的に伝え、包括的なサイバーセキュリティトレーニングを確保します。
サンプルプロンプト3
研究者や学生は、主要なガイドラインと予防策を強調する45秒の簡潔なラボ安全ビデオから利益を得るでしょう。ダイナミックで視覚的に駆動されたスタイルを採用し、迅速なトランジションと明確なテキストオーバーレイを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して情報を魅力的に提示します。この安全ガイドビデオメーカーは、短い安全ビデオを簡単に消化し、記憶に残るものにするのに役立ちます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全ガイドビデオメーカーの使い方

AIと直感的なデザインツールを活用して、チームが十分に情報を得て安全であることを確保するために、魅力的で効果的な安全トレーニングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
トレーニングに特化したさまざまな事前デザインされたビデオテンプレート（テンプレートとシーン）から選択し、安全ガイドを開始します。迅速かつ効果的なスタートポイントを提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
トレーナーやシナリオを表現するリアルなAIアバター（AIアバター）を追加してビデオをパーソナライズし、ブランドの特定の要素でさらにカスタマイズします。
3
Step 3
魅力的なオーディオを追加
自然な音声のAIボイスオーバー（ボイスオーバー生成）をさまざまな言語で追加し、安全メッセージを効果的に伝え、明確さを向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
安全ガイドビデオを完成させ、希望の形式とアスペクト比（アスペクト比のリサイズとエクスポート）でエクスポートし、プラットフォーム全体で配布する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

複雑な安全ガイドラインや技術的手順を、すべての従業員にとって明確で理解しやすいAIビデオコンテンツに簡単に変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして安全トレーニングビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはAIを活用してスクリプトをプロフェッショナルな安全トレーニングビデオに変換し、高度な安全ガイドビデオメーカーとして機能します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用し、AIアバターを統合して、職場の安全のための魅力的で情報豊富なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは安全ビデオにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは安全ビデオをカスタマイズするための広範なオプションを提供します。ビデオテンプレートを変更し、ブランドのロゴや色をブランディングコントロールで追加し、メディアライブラリから安全ビジュアルエイドを組み込み、さまざまなタイトルデザインやダイナミックなテキストアニメーションを選択できます。

HeyGenのビデオエディターは複雑な安全プロトコルの作成に使いやすいですか？

はい、HeyGenはドラッグ＆ドロップエディターを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを特徴としており、複雑な安全プロトコルでも詳細な安全ビデオを簡単に作成できます。また、音声オーバーや字幕/キャプションのシームレスな統合をサポートし、アクセシビリティと理解を向上させます。

HeyGenで作成した安全ビデオを簡単にエクスポートして配布できますか？

もちろんです。HeyGenは完成した安全ビデオをMP4などの一般的な形式で簡単にエクスポートでき、さまざまなビデオ配信プラットフォームに対応しています。また、アスペクト比のリサイズを調整して、どのデバイスやチャンネルでも最適な視聴ができるようにします。