新入社員向けに、職場の安全プロトコルをカバーする1分間の安全オンボーディングビデオを作成してください。プロフェッショナルで歓迎的なビジュアルとオーディオスタイルを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、トレーニングマニュアルを迅速に魅力的なコンテンツに変換します。この安全トレーニングビデオは、初日からの包括的な理解を確保することを目的としています。

ビデオを生成