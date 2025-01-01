安全ガイダンスビデオジェネレーター: 迅速で効果的なトレーニングビデオ

リアルなAIアバターとダイナミックなビジュアルストーリーテリングを使用して、コンプライアンス研修と職場の安全ビデオのエンゲージメントを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製造工場の従業員を対象にした火災訓練の適切な緊急対応手順を示す60秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで明確にし、ステップバイステップのアクションを権威あるナレーションと正確な画面上のテキストで示します。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを含めます。
サンプルプロンプト2
リモート勤務の従業員を対象にしたサイバーセキュリティに関する30秒の安全ガイダンスビデオジェネレーターのクイックチップを制作してください。モダンでクリーンなビジュアルスタイルをデザインし、イラストアイコンと親しみやすいAIアバタープレゼンターを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を作り、控えめで未来的なバックグラウンドミュージックを取り入れます。
サンプルプロンプト3
全従業員向けに、職場の安全トレーニングビデオを「やるべきこととやってはいけないこと」の形式で作成し、シナリオベースの学習を強調します。ビジュアルには、一般的な職場の状況を描いた多様なストック映像を含め、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用し、正しい行動と間違った行動でトーンが変わる魅力的な音楽を使用します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全ガイダンスビデオジェネレーターの仕組み

労働力を教育し、職場の安全プロトコルを強化するために、明確でコンプライアンスに準拠した安全トレーニングビデオを簡単に制作します。

1
Step 1
安全スクリプトを作成
安全指示を詳細なスクリプトに発展させ、ジェネレーターがスクリプトからテキストをビデオに変換してビデオを構築します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
さまざまなプロフェッショナルなAIアバターから選択し、視聴者に安全ガイダンスを明確に提示します。
3
Step 3
ビジュアルとブランドをカスタマイズ
会社のブランディングコントロールを統合し、ロゴや色を含め、一貫した外観を維持するために関連するビジュアルを追加します。
4
Step 4
アクセシビリティを考慮してエクスポート
完成した安全ビデオをエクスポートし、アクセシビリティと理解を向上させるために自動的に字幕/キャプションを含めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全情報を簡素化

複雑な安全プロトコルを簡単に理解できるビデオコンテンツに変換し、理解とコンプライアンスを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして安全トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトからテキストをビデオに変換することを容易にします。この強力な安全ビデオメーカーは、リアルなAIアバターを使用して重要な安全ガイダンスを提示し、安全トレーニングビデオの制作プロセスを効率化します。

HeyGenで作成した安全ガイダンスビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色を使用してカスタムブランディングが可能です。多様なビデオテンプレートを活用し、メディアライブラリから独自のメディアを統合して、真にプロフェッショナルな安全トレーニングビデオを制作できます。

HeyGenの安全ビデオを魅力的でアクセスしやすくする特徴は何ですか？

HeyGenは、ダイナミックなAIアバターと明確なビジュアルで指導ビデオのエンゲージメントを高めます。多様な視聴者に対するアクセシビリティと理解を確保するために、HeyGenは自動的に字幕/キャプションを含め、強力な音声生成機能を提供します。

HeyGenを使用して職場の安全トレーニングビデオをどのくらい早く制作できますか？

HeyGenの使いやすいインターフェースとすぐに使えるビデオテンプレートを使用すれば、コンプライアンス研修用のビデオコンテンツを迅速に生成できます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する効率的な機能により、HeyGenは職場の安全トレーニングビデオを数分で制作するのに理想的な安全ビデオメーカーです。