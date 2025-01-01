安全教育ビデオメーカー: AIを活用したトレーニングソリューション

AIアバターを使用して効果的な危険の可視化を行い、魅力的な職場安全ビデオを迅速に制作します。

141/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに、火災避難経路と集合場所に焦点を当てた60秒の緊急手順トレーニングビデオを制作してください。視聴者を引きつけるために情報豊かでアニメーションスタイルのビジュアルを使用し、HeyGenの音声生成機能を活用して明確で多言語の指示を提供してください。
サンプルプロンプト2
オフィスワーカー向けに、エルゴノミクスに基づいたデスクの設置や救急箱の場所など、基本的なオフィス安全プロトコルを説明する30秒の説明ビデオを作成してください。視覚と音声のスタイルは親しみやすく、画面上のテキストを明確に表示し、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、書かれたガイドを迅速に動的なビジュアルに変換してください。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーや人事マネージャー向けに、主要なコンプライアンス基準と一般的な職場リスクを強調した50秒の健康と安全のビデオをデザインしてください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して情報を簡単に理解できるようにし、落ち着いた権威ある音声ナレーションでサポートしてください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全教育ビデオメーカーの使い方

効果的な安全教育ビデオを簡単に作成。複雑なガイドラインを明確で魅力的、かつコンプライアンス対応のトレーニングコンテンツに変換します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
専門的にデザインされたビデオテンプレートから選び、安全教育プロジェクトを迅速に開始します。これにより、コンテンツの構造的な基盤が提供されます。
2
Step 2
スクリプトとアバターを追加
安全手順やスクリプトを入力し、AIアバターを利用して情報を明確かつ魅力的に提示します。これにより、テキストが動的なビデオコンテンツに変換されます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングで洗練
メディアライブラリ/ストックサポートから関連メディアを取り入れ、組織のブランディングコントロールを適用してプロフェッショナルな外観を演出します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
完成したら、様々なプラットフォームに適したアスペクト比でトレーニングビデオをエクスポートし、安全メッセージがすべての従業員に効果的に届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

健康と安全のプロトコルを明確化

.

複雑な健康と安全情報を明確で魅力的なビデオに簡素化し、効果的な教育と予防措置を講じます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして安全教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームとして、ユーザーが魅力的な安全教育ビデオを簡単に作成できるようにします。AIを活用したビデオ作成機能により、複雑な編集を必要とせずにテキストを魅力的なビジュアルストーリーに変換できます。

HeyGenはより効果的な安全トレーニングのためにAIアバターを利用できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを組み込んでおり、安全メッセージを伝えることでトレーニングビデオをより魅力的で親しみやすいものにします。この機能は、危険の可視化や安全プロトコルの理解において重要な視覚的ストーリーテリングを作成するのに役立ちます。

HeyGenは職場安全ビデオの制作効率を確保するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは使いやすいインターフェースと豊富なビデオテンプレート、コンプライアンス対応のテンプレートを提供し、職場安全ビデオの制作を加速します。テキストからビデオへの変換から最終的なエクスポートまで、全プロセスを効率化し、安全ビデオメーカーとして理想的です。

HeyGenは多言語での安全トレーニングビデオの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは多言語対応機能を備えており、音声オーバーや字幕を含む安全トレーニングビデオを様々な言語で生成できます。これにより、重要な安全メッセージがより広範なオーディエンスに効果的に届くようになります。