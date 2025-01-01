安全遵守ビデオジェネレーターで迅速なトレーニング作成
安全遵守ビデオジェネレーターでトレーニングを効率化。AIアバターを使用して魅力的なビデオを即座に作成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のスタッフ向けに、個人用保護具（PPE）の正しい使用手順を示す30秒のリフレッシュビデオを作成します。事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用した動的なステップバイステップのビジュアルを特徴とし、元気なバックグラウンドミュージックと重要な情報を強調する字幕/キャプションを通じて、規制遵守と安全遵守ビデオのベストプラクティスを強化します。
全スタッフを対象に、一般的な安全神話を打ち破り、非常口に関する事実情報を提示する60秒の情報ビデオを制作します。少しユーモラスなビジュアルアプローチを採用し、すべての説明をスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで巧みに伝え、AIビデオジェネレーターの効率性を強調する強力な安全遵守ビデオジェネレーターとしての役割を示します。
HRおよびL&Dプロフェッショナル向けに、45秒のプロモーションビデオをデザインし、安全トレーニングビデオの生成プロセスを簡素化する方法を紹介します。プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちたナレーターが多様なストックビジュアルをメディアライブラリ/ストックサポートから使用して、さまざまなトレーニングテンプレートを使用してコンテンツを簡単にカスタマイズできることを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして安全遵守ビデオを強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ変換を使用して、魅力的な安全遵守ビデオを作成する力を提供します。このアプローチにより、標準的な安全トレーニングビデオを動的で影響力のあるコンテンツに変えることができます。
HeyGenはトレーニングビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのトレーニングビデオに会社のロゴや色を組み込むことができます。これにより、視覚的一貫性を保ちながら、安全トレーニングコンテンツが独自のものであり、企業のアイデンティティに合致します。
HeyGenはトレーニングに効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは最先端のAI技術を活用して、高品質なトレーニングビデオの作成を効率化します。包括的な安全トレーニングビデオを含むその直感的なテキスト・トゥ・ビデオ変換機能と多様なトレーニングテンプレートは、HRおよびL&Dプロフェッショナルにとって大幅な時間と労力の節約を実現します。
HeyGenは多様なAIアバターと多言語サポートで安全トレーニングビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターの幅広い選択肢を提供し、多言語のナレーション生成と字幕をサポートします。これにより、安全遵守ビデオが多様なグローバルワークフォースにとってアクセスしやすく、魅力的になります。この機能は、異なる地域での社員オンボーディングに最適です。