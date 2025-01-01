あなたの#1安全コンプライアンス研修OSHAビデオメーカーソリューション

AIアバターを使用して、明確で一貫したメッセージを伝える魅力的なOSHA準拠の安全研修ビデオを数分で制作します。

工業環境での新入社員向けに、重要な安全プロトコルを説明する45秒の簡潔なオンボーディングビデオを作成することを想像してください。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、このビデオは明るくクリアなビジュアルスタイルで、親しみやすいトーンとアップビートなバックグラウンドミュージック、明瞭なナレーションを伴い、安全プロトコルの理解を容易にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な技術者向けに、危険物取り扱いのための重要なOSHAコンプライアンス研修を詳細に説明する60秒の指導ビデオを開発します。この職場安全ビデオは、プロフェッショナルで詳細なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた正確なボイスオーバーを使用し、HeyGenの字幕/キャプションで明確さを、メディアライブラリ/ストックサポートで関連ビジュアルを提供し、すべてのコンプライアンスステップを明確に説明します。
サンプルプロンプト2
一般労働者を対象に、落下防止に関する一般的な誤解を解消する30秒の安全リフレッシュビデオを制作します。HeyGenのボイスオーバー生成と利用可能なテンプレート＆シーンを活用して、ダイナミックで注目を集めるビジュアルスタイルを作成し、エネルギッシュなナレーションと明確なビジュアルキューで正しい安全実践を示すカスタム安全研修ビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
HR部門や安全管理者向けに、効果的なeラーニングソリューションを簡単に制作する方法を示す90秒の説明ビデオを設計します。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを組み合わせて、このビデオはモダンで情報豊かなビジュアルスタイルを維持し、自信に満ちた明確なナレーションで、強力な安全コンプライアンス研修OSHAビデオメーカーソリューションを簡単に実装できることを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全コンプライアンス研修OSHAビデオメーカーの仕組み

AIを活用して、チームの学習と記憶を強化し、数分でプロフェッショナルで魅力的なOSHA準拠の安全研修ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
研修スクリプトを作成する
OSHAコンプライアンス研修の内容をプラットフォームに直接入力または貼り付けてください。テキスト-to-ビデオ機能がスクリプトを瞬時に魅力的なナレーションに変換します。
2
Step 2
バーチャルプレゼンターを選択する
多様なAIアバターライブラリからバーチャルプレゼンターを選び、職場安全ビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルとアクセシビリティを追加する
メッセージを強化するために関連するストックメディアを統合し、すべての学習者の理解とアクセシビリティを向上させるために自動的に字幕とキャプションを追加します。
4
Step 4
カスタムビデオをエクスポートする
カスタム安全研修ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、eラーニングソリューションとして即座に展開できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なOSHAコンプライアンスの簡素化

AIビデオを使用して複雑な安全プロトコルとOSHA規制を明確に説明し、理解とコンプライアンスを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして安全研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、影響力のある安全研修ビデオの作成プロセスを簡素化します。高度なAIビデオメーカー技術とリアルなAIアバターを活用し、ユーザーが広範な制作専門知識を持たずに高品質な職場安全ビデオを効率的に制作できるようにします。これにより、理想的な安全コンプライアンス研修OSHAビデオメーカーとなります。

HeyGenは職場安全ビデオをより魅力的にするためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？

HeyGenは、職場安全ビデオを非常に魅力的にするための強力なクリエイティブエンジンを提供します。バーチャルプレゼンターAIアバターを利用し、カスタムブランディングを統合し、豊富なストックメディアライブラリから選択して、注目を集め、チームのインタラクティブな学習体験を促進するカスタム安全研修ビデオをデザインできます。

HeyGenはバーチャルプレゼンターを使用してOSHAコンプライアンス研修を生成するのを支援できますか？

はい、HeyGenはAIアバターによるバーチャルプレゼンターを活用して、OSHAコンプライアンス研修ビデオを生成するのを支援する強力なAI駆動のオーサリングツールです。AIアバターによるバーチャルプレゼンターを利用することで、安全プロトコルと重要なコンプライアンス情報を明確に伝え、安全コンプライアンス研修が業界標準を効果的に満たすことを保証します。

HeyGenは安全研修ビデオの多言語対応とアクセシビリティをサポートしていますか？

HeyGenは、多言語対応と自動字幕・キャプションを通じて、安全研修ビデオのアクセシビリティとリーチを大幅に向上させます。これにより、重要な職場安全情報が多様な労働力によって理解され、すべての従業員に包括的な安全プロトコルを促進します。