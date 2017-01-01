安全チェックリストビデオジェネレーター：職場研修の効率化

HeyGenの強力なナレーション生成を活用し、魅力的なAI安全研修ビデオで職場の安全コンプライアンスを確保し、知識の保持を向上させましょう。

新しい製造工場の従業員向けに、45秒のオンボーディングビデオを作成してください。フレンドリーなAIアバターが重要な安全チェックリストの手順を示し、視覚スタイルはクリーンで実用的にし、各ステップを安全な職場環境のために説明する安心感のあるナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、指導の提供をパーソナライズしてください。

サンプルプロンプト1
医療専門家向けに、60秒のコンプライアンス研修ビデオを開発し、新しい滅菌処理の安全チェックリストを詳述してください。このビデオはプロフェッショナルなトーンで、鮮明なビジュアルと明確なテキストオーバーレイ、理解を確実にするための権威あるナレーションを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、アクセシビリティを向上させ、重要な規則を強調してください。
サンプルプロンプト2
建設現場の作業員を対象にした、30秒の活気あるアニメーション安全ビデオを制作し、日々の機器チェックの重要性を示してください。視覚と音声のスタイルは魅力的でダイナミックにし、アニメーションのグラフィックとアップビートなサウンドトラックを使用して知識の保持を最大化します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、この魅力的なアニメーションビデオに多様な視覚要素を提供してください。
サンプルプロンプト3
オフィススタッフ向けに、15秒の緊急安全訓練指示ビデオを設計し、避難経路と集合場所を説明してください。ビデオは直接的で緊急性のある視覚スタイルにし、太字のグラフィックと明確で簡潔なナレーションを使用し、モバイルデバイスでの迅速な理解を最適化します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、デスクトップからスマートフォンまで、すべての画面でシームレスに再生されるようにし、緊急安全チェックリストプロトコルの一部として使用してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

安全チェックリストビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールを使用して、職場のコンプライアンスと知識の保持を向上させるためのプロフェッショナルで魅力的な安全チェックリストビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、プラットフォームに安全チェックリストの内容を直接入力します。強力なテキストからビデオへの機能が自動的にテキストを視覚的な物語に変換し、研修ビデオの基礎を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
プロフェッショナルなテンプレートとリアルなAIアバターのライブラリから選択してメッセージを強化します。これらのカスタマイズ可能な要素は一貫性のある魅力的な外観を提供し、安全ガイドラインをより親しみやすく記憶に残るものにします。
3
Step 3
ブランディングとオーディオを適用する
ロゴや色などの会社のブランディングコントロールを統合して一貫性を保ちます。ナレーション生成機能を活用して明確でプロフェッショナルなオーディオを追加し、すべての研修生が安全指示を容易に理解できるようにします。
4
Step 4
エクスポートと配信
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、異なるプラットフォームでシームレスに配信します。包括的な安全チェックリストビデオが、チームを教育し、全体的な安全意識を高める準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全プロトコルを簡素化

複雑な安全チェックリストや緊急手順を、理解と記憶を向上させるための明確で魅力的なアニメーション安全ビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な安全チェックリストビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへのプラットフォームを使用して、魅力的なアニメーション安全ビデオの作成を簡素化します。安全チェックリストのスクリプトをプロフェッショナルな研修ビデオに迅速に変換し、知識の保持とコンプライアンス研修を向上させます。

HeyGenは特定の会社のブランディングに合わせて職場の安全ビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色を取り入れたパーソナライズされた安全ビデオを作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートとメディアライブラリを活用して、職場の安全研修がブランドに完全に一致するようにしてください。

HeyGenはコンプライアンス研修ビデオを効率的に作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはスクリプトからのテキストからビデオ、AIアバター、自動ナレーション生成などの機能を提供し、コンプライアンス研修ビデオの制作を効率化します。これにより、複雑なビデオ制作の経験がなくても、包括的で魅力的な研修ビデオを作成できます。

HeyGenはAI生成の安全ビデオの簡単な配信をサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズを提供し、AI生成の安全ビデオがアクセスしやすく、簡単に共有できるようにします。また、LMSなどのプラットフォームとのシームレスな統合を促進し、職場の安全研修を容易に利用できるようにします。