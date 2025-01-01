あなたの頼れる安全キャンペーンPSAビデオメーカー
インパクトのある公共サービスアナウンスメントを届けましょう。リアルなAIアバターを活用して、安全メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
親と子供を対象にした45秒の公共サービスアナウンスメント（PSAビデオメーカー）を開発し、安全なオンライン習慣、特にサイバーいじめの防止とプライバシー設定に焦点を当てます。ビデオは温かく共感的なビジュアルスタイルを採用し、魅力的な音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて力強いストーリーテリングメッセージを伝えます。
若いドライバーを対象にした30秒の安全キャンペーンPSAビデオメーカーをデザインし、注意散漫運転の危険性を強調します。ダイナミックでインパクトのあるビジュアルスタイルを使用し、クイックカットと大胆なテキストオーバーレイを使用して、HeyGenの多様なテンプレートとシーンで簡単に実現できます。ビデオは、責任ある道路行動を促進するための明確で緊急のメッセージを伝えるべきです。
家族や住宅所有者を対象にした50秒の家庭安全意識向上ビデオを制作し、火災予防と一酸化炭素の安全性をカバーします。ビジュアルスタイルは親しみやすく安心感があり、教育的で、HeyGenの魅力的なAIアバターを使用して、視聴者にシンプルで実行可能な安全チェックを案内します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効果的な公共サービスアナウンスメントを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なPSAビデオメーカーであり、魅力的な公共サービスアナウンスメントを迅速に制作することができます。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、視聴者に響く力強いストーリーテリングを作り上げます。高品質な音声生成により、メッセージが明確に伝わります。
HeyGenは安全意識向上ビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはさまざまなPSAビデオテンプレートを提供しており、インパクトのある安全意識向上ビデオを作成するための使いやすいプラットフォームです。これらのテンプレートはビデオ作成プロセスを効率化し、安全キャンペーンメッセージに集中することができます。
HeyGenは安全キャンペーンのブランディングにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、安全キャンペーンビデオのための強力なブランディング機能を提供しており、ロゴや特定の色を追加するカスタムブランディングコントロールを備えています。また、イントロとアウトロを統合し、正確な字幕を生成して、すべてのコンテンツで一貫したブランドメッセージを提供します。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適した安全キャンペーンビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenのビデオ編集ツールにはアスペクト比のリサイズが含まれており、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された安全キャンペーンビデオを作成できます。これにより、安全意識向上ビデオがどこで共有されてもインパクトを与えることができます。