即時PSAのための安全アナウンスメントビデオメーカー
強力なテキストからビデオへの機能でスクリプトを瞬時に影響力のある安全ビデオに変換し、明確で簡潔なコミュニケーションを実現します。
親と幼児を対象にした30秒のPSAビデオを開発し、オンライン安全意識の重要性に焦点を当てます。明るい色と遊び心のある音響効果を用いたフレンドリーでアニメーション的なビジュアルスタイルを採用し、内容を親しみやすく記憶に残るものにするために、明るい声を使用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して迅速に組み立てます。
すべての免許を持つドライバーを対象にした60秒の安全ビデオを制作し、注意散漫運転の危険性を強調します。ビジュアル美学は真剣で現実的なもので、微妙で考えさせられるイメージを使用し、詳細なスクリプトから生成された説得力のある共感的なナレーションを組み合わせます。
住宅所有者と賃借人を対象にした40秒の実用的な安全トレーニングビデオを設計し、一酸化炭素検出器のメンテナンスや消火器の使用などの重要な家庭の安全対策について明確な指示を提供します。明確さを優先したクリーンで指導的なビジュアルスタイルで提示し、HeyGenの「字幕/キャプション」を利用してアクセシビリティを向上させ、明確で直接的なナレーションを添えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な安全意識ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、豊富なビデオテンプレートを使用して、魅力的な安全意識ビデオを迅速に制作する力を提供します。これらのテンプレートをブランド要素でカスタマイズし、明確なメッセージを効果的に伝えることで、視聴者の記憶に残るようにします。
HeyGenの安全トレーニングビデオにおけるAIアバターの役割は何ですか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、安全トレーニングビデオに命を吹き込み、一貫したプロフェッショナリズムで情報を提供します。スクリプトを入力するだけで、テキストからビデオへの生成とナレーションが可能になり、制作時間を大幅に節約できます。
HeyGenのPSAビデオメーカーを会社のブランディングに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenのPSAビデオメーカーは、ロゴ、企業カラー、特定のビジュアル要素を簡単に組み込むことができる強力なブランディングコントロールを提供し、安全アナウンスメントが組織のアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenは字幕などの機能を通じて安全ビデオのアクセシビリティをどのように確保していますか？
HeyGenは、すべての視聴者に対して明確なコミュニケーションを優先し、安全ビデオの字幕/キャプションを自動生成します。この重要な機能はアクセシビリティと理解を向上させ、重要な情報がより広い視聴者に効果的に届くようにします。