SaaS動画ジェネレーター: デモと説明動画を迅速に作成

ランディングページやオンボーディング用の魅力的なSaaS説明動画を生成。豊富なテンプレートとシーンでコンテンツ作成を加速。

複雑なソフトウェアに苦労している中小企業のオーナーを対象にした45秒のアニメーション説明動画を想像してください。新しいSaaS製品が日常業務をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、明るい色を使用し、プロフェッショナルで元気な声でナレーションを行います。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的な「SaaS説明動画」を迅速に組み立てます。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーを対象にした30秒のダイナミックなプロモーション動画を作成し、魅力的なキャンペーンを迅速に開始する方法を紹介します。SaaSソリューションが売上を促進する能力を強調します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでテンポが速く、自信に満ちたAIアバターが説得力のあるトーンでHeyGenの「AIアバター」を使用して影響力のある「SaaSプロモ動画」を生成します。
サンプルプロンプト2
製品チーム向けの60秒の指導動画を開発し、「SaaS製品デモ動画メーカー」の主要機能を明確にステップバイステップで示します。ビジュアルプレゼンテーションは情報豊かで正確であり、HeyGenの「字幕/キャプション」を含めて、すべての視聴者にアクセス可能で明確にします。「スクリプトからのテキスト動画」を使用して詳細なスクリプトから簡単に作成します。
サンプルプロンプト3
忙しい起業家向けに、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に生成できる「SaaS動画ジェネレーター」を紹介する20秒のフレンドリーなイントロ動画を作成します。ビジュアルの美学はアクセスしやすく視覚的に豊かであり、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様な映像を取り入れ、温かく励ましのトーンで「ボイスオーバー生成」を使用してナレーションを行います。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

SaaS動画ジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで、SaaS製品デモ、説明動画、プロモ動画を簡単に作成し、コンテンツ作成を簡素化します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
「豊富なビデオテンプレート」から選ぶか、白紙のキャンバスから始めてSaaS動画を作成します。当プラットフォームはあらゆるニーズに合った「テンプレートとシーン」を提供します。
2
Step 2
スクリプトとメディアを追加
スクリプトを貼り付け、「スクリプトからのテキスト動画」を使用して魅力的な動画に変換します。説得力のある「AIボイスオーバー」でナレーションを強化し、自分の画面録画を統合します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、独自のブランドアイデンティティを動画に適用し、すべての要素を「マーケティングキャンペーン」に合わせて調整し、視聴者に響くようにします。
4
Step 4
エクスポートと配信
完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比で動画を「エクスポート」します。オンラインで簡単に「共有」したり、ランディングページに統合して売上を向上させます。

使用例

SaaSの顧客成功事例を紹介

AIを活用して本物の顧客成功動画を作成し、信頼を築き、潜在的な購入者にSaaSソリューションの具体的な価値を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なSaaS説明動画の作成を支援しますか？

HeyGenは豊富なビデオテンプレートを備えた強力なSaaS動画ジェネレーターを提供し、ユーザーが広範なビデオ編集なしでプロフェッショナルなSaaS説明動画を作成できるようにします。AIアバターとテキストから動画への機能を活用して、マーケティングキャンペーンやランディングページ用の魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはSaaS製品デモ動画の制作を効率化できますか？

はい、HeyGenは非常に効率的なSaaS製品デモ動画メーカーとして設計されています。AI生成の動画はAIボイスオーバーとテキストから動画への機能を備えており、複雑な製品機能を迅速に紹介することができ、従来のビデオ編集を必要としないことが多く、コンテンツ作成をより迅速かつアクセスしやすくします。

HeyGenはAI生成のSaaS動画にどのようなブランディング機能を提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能な豊富なビデオテンプレートと専用のブランディングコントロールを通じて、AI生成のSaaS動画に強力なブランディングを可能にします。ロゴや色をシームレスに統合し、すべての動画がマーケティングキャンペーンや製品機能全体でブランドアイデンティティに一致することを保証します。

HeyGenを活用して効果的なSaaSプロモ動画を作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは効果的なSaaSプロモ動画の作成を簡単にし、売上とエンゲージメントを向上させます。AIボイスオーバーを使用して魅力的なコンテンツを生成し、オンラインで簡単に共有したり、ランディングページに埋め込んだりすることで、製品とマーケティングキャンペーンの最大のリーチを確保します。