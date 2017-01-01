複雑なソフトウェアに苦労している中小企業のオーナーを対象にした45秒のアニメーション説明動画を想像してください。新しいSaaS製品が日常業務をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、明るい色を使用し、プロフェッショナルで元気な声でナレーションを行います。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的な「SaaS説明動画」を迅速に組み立てます。

ビデオを生成