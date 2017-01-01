製品デモを魅力的にするSaaSチュートリアル動画メーカー
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、魅力的な製品デモ動画とAI生成動画ドキュメントを迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
SaaS企業がユーザーエクスペリエンスを向上させるためにカスタマイズ可能なテンプレートを活用することを目指した、魅力的でダイナミックな2分間のSaaSオンボーディング動画を開発してください。この動画は、多様なAIアバターが特定の製品機能をデモンストレーションする様子を紹介し、活気あるバックグラウンドミュージックとスクリプトからのテキストをビデオに変換することでシームレスなシーン遷移を実現し、新しいユーザーを効率的に初期設定に導きます。
内部チームが明確なAI生成動画ドキュメントを必要とする内部SOPを示す60秒の動画を想像してください。ビジュアルと音声スタイルは簡潔で非常に情報豊かであり、重要なステップを強調するために明確な字幕/キャプションを利用します。自信に満ちた明瞭なAIアバターが手順を提示し、すべてのチームメンバーが指示を正確に理解し、従うことができるようにします。
営業およびマーケティングの専門家向けに新しい製品機能を紹介する45秒の高インパクトな製品デモ動画を制作してください。この動画はプロフェッショナルで洗練されており、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。自然な音声のAI生成ボイスオーバーをテキストから音声に変換し、製品の価値提案を効果的に伝え、コンバージョンを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは技術文書の動画作成をどのように自動化しますか？
HeyGenは高度な「AIを活用した自動化」を利用して「AI生成動画ドキュメント」の作成を効率化します。ユーザーはスクリプトをAIアバターと高度な「テキストから音声への変換」機能を使って魅力的な動画に変換し、効率を大幅に向上させます。
HeyGenは魅力的なSaaSチュートリアルや製品デモ動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenはプロフェッショナルな「製品デモ動画」を作成するための強力な「SaaSチュートリアル動画メーカー」です。「カスタマイズ可能なテンプレート」と多様なAIアバターを使用して、ブランドのニーズに合わせた魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは動画のブランド一貫性を保つためにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは「パーソナライズ」とブランディングのコントロールを幅広く提供し、「マーケティングコンテンツ」がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。カスタムロゴやブランドカラーを簡単に適用し、さまざまなプラットフォーム向けにテンプレートやアスペクト比のリサイズを利用できます。
HeyGenは説明動画ソフトウェアの作成ワークフローを効率化しますか？
はい、HeyGenは「AIを活用した自動化」を使ってスクリプトを動画に変換することで「説明動画ソフトウェア」の作成を簡素化します。その直感的なプラットフォームはシームレスな「AI生成ボイスオーバー」と自動字幕生成を可能にし、技術コンテンツの制作時間を大幅に短縮します。