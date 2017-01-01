新しいユーザーがAIを活用した自動化の力を探るための90秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、鮮明なUIデモンストレーションと親しみやすくプロフェッショナルなAIアバターを特徴とします。音声は、ソフトウェアの利点を明確に伝えるために、クリアなボイスオーバー生成を利用し、複雑な機能を簡単に理解できるようにします。

ビデオを生成