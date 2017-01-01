SaaSトレーニングビデオメーカー：魅力的な製品デモを作成

HeyGenの強力なボイスオーバー生成を使用して、魅力的な製品デモ動画やハウツーガイドを迅速に制作します。

新規ユーザーをターゲットにした45秒の製品デモ動画を作成し、複雑なSaaSアプリケーションの主要機能を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、アップビートな音楽トラックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して機能の利点をナレーションし、AIアバターを利用して視聴者に直接重要な情報を伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存ユーザー向けに設計された60秒のステップバイステップガイドを想像し、SaaS製品内の新機能をマスターすることに焦点を当てます。教育的でありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた情報提供の音声トラックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成が正確な指示を提供し、字幕/キャプションがすべての視聴者に最大の理解を保証します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチーム向けの30秒のダイナミックな説明動画を作成し、当社の自動ビデオ生成プラットフォームのコアバリュープロポジションを迅速に伝えます。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、視覚的に豊かでプロフェッショナルであり、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートと多様なテンプレート＆シーンを効果的に活用して瞬時に注目を集めます。
サンプルプロンプト3
セールスアウトリーチキャンペーンのための40秒の簡潔なパーソナライズされたビデオメッセージを作成し、SaaSトレーニングビデオメーカーで特定の顧客の痛点に対応します。ビジュアルプレゼンテーションは直接的でプロフェッショナルに感じられ、HeyGenによって強化されたフレンドリーなAIアバターをフィーチャーし、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SaaSトレーニングビデオメーカーの仕組み

AIを活用して魅力的で情報豊富なSaaSトレーニングビデオを迅速に作成し、製品のオンボーディングとサポートを効率化し、シームレスなユーザー体験を提供します。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
スクリプトからの**テキスト-to-ビデオ**機能を使用して、テキストスクリプトを魅力的なビジュアルに変換することから始めます。これにより、SaaSトレーニングビデオコンテンツのコアを迅速に生成します。
2
Step 2
プレゼンターを選んでパーソナライズ
製品ガイドとして機能する多様なリアルな**AIアバター**から選択します。これにより、人間味が加わり、製品デモ動画がより親しみやすくなります。
3
Step 3
音声とビジュアルで強化
さまざまなトーンと言語で**ボイスオーバー生成**を適用してステップをナレーションします。動的な要素を統合して、ハウツーガイドをより明確でインパクトのあるものにします。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして配布
ビデオを完成させ、**アスペクト比のリサイズ＆エクスポート**を使用して、あらゆるプラットフォームに対応できるように準備します。完成したビデオドキュメンテーションを簡単に配布し、そのパフォーマンスを追跡します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングビデオ制作を加速

AIを使用して高品質なSaaSビデオチュートリアルや製品デモ動画を迅速に制作し、時間とリソースを大幅に節約します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品デモ動画や説明動画を強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的な製品デモ動画や説明動画を作成する力を提供します。クリック可能なホットスポットや条件分岐などの機能を備えたインタラクティブな製品デモをデザインでき、コンテンツをよりダイナミックで効果的にします。このプラットフォームは、製品やサービスを紹介する方法を変革し、エンゲージメントを促進します。

HeyGenが強力なSaaSトレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、プロフェッショナルなSaaSトレーニングビデオチュートリアルを迅速かつ効率的に作成するための先進的なAIプラットフォームです。リアルなAIボイスオーバーやスクリプトからのテキスト-to-ビデオを含む自動ビデオ生成機能により、制作プロセス全体を効率化します。これにより、包括的なハウツーガイドやビデオドキュメンテーションを迅速に作成できます。

HeyGenは異なるオーディエンス向けにビデオコンテンツをパーソナライズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、特定のオーディエンスに共鳴するようにビデオコンテンツを高度にパーソナライズし、インタラクティブな製品デモを作成することを可能にします。クリック可能なホットスポットを追加してダイナミックな体験を提供し、トラッカブルリンクを利用してエンゲージメントを監視できます。これにより、ビデオを効果的に共有し、視聴者の行動に関する洞察を得てアプローチを最適化できます。

HeyGenは生成AIを使ってビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換する高度な生成AIプラットフォームとして機能し、ビデオ作成を大幅に簡素化します。AIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオなどの機能を備え、制作の多くを自動化します。これにより、SaaSビデオチュートリアルからステップバイステップガイドまで、さまざまなコンテンツを効率的に作成できます。