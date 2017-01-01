SaaSトレーニングビデオジェネレーター：オンボーディングとデモを強化
コンテンツ作成を効率化。スクリプトをプロフェッショナルなSaaSトレーニングビデオや製品デモに変換するための高度なスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なリードをターゲットにした45秒の製品デモビデオを制作し、SaaSの新しい重要な機能を強調します。洗練された情報豊かなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、その利点を迅速に紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、効率的にナレーションをスクリプト化し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを補完します。
内部チーム向けに設計された90秒の簡潔な説明ビデオを作成し、複雑な運用手順を理解しやすいSOPに変換します。ビジュアルとオーディオスタイルは構造的で指導的であり、明確さと記憶保持を確保します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを組み込み、一貫した外観を保ち、アクセシビリティと強化のために自動字幕/キャプションを追加します。
既存の顧客とマーケティングプロフェッショナルを対象にした30秒のエネルギッシュなマーケティングビデオを開発し、SaaS製品のエキサイティングな新しいアップデートや機能を発表します。このSaaSマーケティングビデオ作成は、モダンでパンチの効いたビジュアルスタイルとアップビートなオーディオを採用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、多様なストックメディアでリーチを拡大します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオドキュメンテーションとチュートリアルビデオライブラリを強化できますか？
HeyGenは、クリエイティブなビデオドキュメンテーションを革新する高度なAIビデオ作成ツールです。リアルなAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオ機能をカスタマイズ可能なテンプレートと組み合わせて、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを迅速に制作し、チュートリアルビデオライブラリを充実させることができます。
HeyGenは、効果的なSaaS製品デモビデオを作成するためにどのような特定の機能を提供していますか？
HeyGenは、効果的なSaaS製品デモビデオを作成するための包括的なツールを提供しています。高品質なAIボイスオーバーと自動字幕/キャプションを含みます。また、製品デモが会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致するように、広範なブランディングコントロールを適用することができます。
HeyGenは、説明ビデオやトレーニングコンテンツのビデオ制作ワークフローをどのように自動化しますか？
HeyGenは、説明ビデオやトレーニングコンテンツのビデオ制作ワークフローを、インテリジェントなAI駆動の自動化を通じて効率化します。スクリプトを入力するだけで、シームレスなテキスト-to-ビデオ変換が可能で、統合ライブラリから豊富なストックメディアを使用してナarrativesを強化します。
HeyGen内でマーケティングビデオのためにAIアバターやブランディング要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、強力なブランディングコントロールとカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、AIアバターを調整し、会社のロゴや色を組み込むことができます。これにより、SaaSマーケティングビデオの作成や顧客向けコンテンツがすべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。