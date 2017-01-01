SaaS製品動画ジェネレーター：デモ＆説明を作成

スクリプトからのテキストを動画に変換する高度な機能を使用して、製品デモを魅力的なビジュアルストーリーテリングに変換します。

高品質な製品デモ動画を迅速に制作するのに苦労していますか？B2B SaaSマーケティングチームをターゲットにした1分間の動画を生成し、SaaS製品動画ジェネレーターがどのようにコンテンツ制作を効率化するかを、クリーンでモダンなビジュアルスタイルで紹介します。スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用し、プロフェッショナルで明瞭なAIナレーションでシームレスな解説を提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームとカスタマーサクセスマネージャー向けに設計された90秒のインタラクティブな説明動画を作成し、主要な機能を示します。画面上の注釈と親しみやすく情報豊富なAIアバターの声を使って視聴者を案内する、ダイナミックなビジュアルスタイルを採用します。AIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用して、インタラクティブな製品デモのための魅力的なストーリーを構築します。
サンプルプロンプト2
複雑なソフトウェアワークフローを新しいユーザーにトレーニングする必要があると想像してください。ソフトウェア開発者と技術トレーナー向けに、詳細なステップバイステップの画面録画ビジュアルスタイルを特徴とする2分間の技術チュートリアルを制作します。落ち着いた、正確で教育的なナレーションで解説し、字幕/キャプションで明確さを確保します。スクリーンとカメラのレコーダーを使用して正確なアクションをキャプチャし、パフォーマンスモニタリングのための追跡可能なリンクを生成することで、製品デモツールの力を強調します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターとコンテンツクリエーター向けに、あらゆるプラットフォームに合わせてマーケティングコンテンツを簡単に適応させる45秒の動画を作成します。視覚的に豊かなスタイルを採用し、さまざまなアスペクト比を動的に表示します。活気に満ちたエネルギッシュなAIボイスを使用し、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、デバイスに完璧にフィットさせます。メディアライブラリ/ストックサポートからのアセットを統合して視覚的な魅力を高め、すべてのコンテンツをモバイルとデスクトップに最適化します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SaaS製品動画ジェネレーターの仕組み

魅力的な製品デモと説明動画を簡単に作成します。SaaSの機能を視聴者に響く魅力的なビジュアルストーリーに変えましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルなテンプレートとシーンの多様なライブラリから選択し、SaaS製品動画の作成を開始し、最初から洗練された外観を確保します。
2
Step 2
魅力的なナレーションを生成
AIナレーション生成を利用して、動画に明瞭で自然な音声を追加し、スクリプトを魅力的なナレーションに変えて視聴者を製品に導きます。
3
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
ブランドのユニークなロゴと色をブランディングコントロールを使用して統合し、動画がアイデンティティを反映し、一貫性のあるプロフェッショナルなマーケティングコンテンツを作成します。
4
Step 4
シームレスにエクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションで動画をさまざまなプラットフォームに最適化し、追跡可能なリンクを使用して共有し、エンゲージメントを監視し、より広い視聴者にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を特集

ポジティブなユーザー体験を魅力的なビデオ証言やケーススタディに変え、信頼を築き、製品の影響を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてSaaS製品デモ動画の作成を効率化しますか？

HeyGenは、画面とカメラの録画をAIナレーションと組み合わせることで、プロフェッショナルなSaaS製品デモ動画を簡単に制作できるようにします。スクリプトからのテキストを動画に変換する機能により、コンテンツ制作を加速し、HeyGenを強力な製品デモツールにします。

HeyGenは製品デモ動画をカスタマイズするためにどのような技術的コントロールを提供しますか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズやロゴや色のブランディングコントロールなど、製品デモ動画をカスタマイズするための広範な技術的コントロールを提供します。これにより、視覚的なストーリーテリングがすべてのマーケティングコンテンツで一貫性を持ち、さまざまなプラットフォームに最適化されます。

HeyGenはどのようにして説明動画を配信に最適化しますか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズや多様なエクスポートオプションなどの機能を通じて、説明動画をさまざまな配信チャネルに最適化します。これらの製品デモ動画を追跡可能なリンクで簡単に共有し、広範なリーチとパフォーマンスの洞察を確保できます。

HeyGenのSaaS製品動画ジェネレーターを支えるAI機能は何ですか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストを動画に変換する高度なAIナレーション生成を特徴とするSaaS製品動画ジェネレーターを活用しています。これらの主要な技術機能により、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに高品質な説明動画を迅速に制作できます。