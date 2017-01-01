究極のSaaS製品トレーニングビデオメーカー

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルな製品デモ動画とトレーニングチュートリアルを簡単に作成します。

新しいソフトウェアユーザーを対象にした1分間の説明動画を作成し、HeyGenがSaaS製品トレーニングビデオメーカーとしてどのように機能するかを示します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かにし、アニメーションオーバーレイを使用して重要な機能を強調し、プロフェッショナルなナレーションで視聴者を案内します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、詳細な製品トレーニングビデオを簡単に生成し、オンボーディングプロセスを効率化することを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なB2Bクライアントを対象にした90秒の製品デモ動画を制作し、SaaSプラットフォーム内の特定の新機能を説明します。モダンで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションと明るく親しみやすいナレーションを組み合わせます。AIアバターがデモ体験をパーソナライズし、複雑な製品デモ動画をより親しみやすく、営業プレゼンテーションにおいて魅力的にする方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
マーケティング専門家向けに設計された45秒の説明動画を開発し、新しいサービスアップデートの利点を詳述します。ビジュアルの美学は鮮やかでブランド化され、インフォグラフィックのような要素を取り入れ、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明瞭なナレーションを組み合わせます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用することで、広範なデザイン知識がなくても魅力的な説明動画を簡単に作成できる方法を示します。
サンプルプロンプト3
既存ユーザー向けに2分間のビデオチュートリアルを作成し、SaaSアプリケーションの一般的なトラブルシューティングプロセスを説明します。ビジュアルプレゼンテーションはステップバイステップでスクリーンキャプチャに焦点を当て、明確な注釈を付け、落ち着いた指導的なナレーションでサポートします。特に騒がしい環境や非ネイティブスピーカーにとって、詳細なビデオチュートリアルのアクセシビリティと明確さを確保するために、自動字幕/キャプションの有用性を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SaaS製品トレーニングビデオメーカーの仕組み

強力なAI駆動ツールを使用して、ユーザーを教育し、オンボーディングを効率化する魅力的なSaaS製品トレーニングビデオとデモを簡単に作成します。

1
Step 1
コンテンツを作成する
スクリプトを貼り付けるか、カスタマイズ可能なテンプレートのライブラリから選択して、初期のビデオシーンを迅速に生成します。これにより、スクリプトからのテキストをビデオに変換する力を活用して、アイデアを実現します。
2
Step 2
ビジュアルを選ぶ
トレーニングコンテンツを提示するために多様なAIアバターから選択し、カメラや俳優を必要とせずに人間味を加えます。関連するストックメディアを使用してシーンを強化し、重要なポイントを効果的に示します。
3
Step 3
ブランドと音声を適用する
スクリプトから直接自然な音声のナレーションを生成します。その後、包括的なブランドコントロールを使用して会社のロゴ、色、フォントを統合し、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
希望のアスペクト比と解像度を選択してビデオを完成させます。スマート共有機能を活用して、完成したトレーニングビデオをさまざまなプラットフォームで簡単に配信し、視聴者にどこでも届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品デモ作成を効率化

.

AIを使用して魅力的な製品デモ動画と説明コンテンツを迅速に制作し、広範な努力を必要とせずに機能を効果的に紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてSaaS製品トレーニングビデオの作成を自動化しますか？

HeyGenはその生成AIプラットフォームを通じて、SaaS製品トレーニングビデオの制作を簡素化します。ユーザーはスクリプトを使用してテキストをビデオに変換し、AIアバターと自動ビデオ生成を活用して、複雑な編集なしで魅力的なビデオチュートリアルや製品デモ動画を迅速に作成できます。

HeyGenのビデオテンプレートにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenはビデオテンプレートの広範なカスタマイズオプションを提供し、ブランドの一貫性を確保します。ロゴや特定の色を含むブランドコントロールを適用し、カスタマイズ可能なテンプレートやシーンから選択して、すべての説明動画が会社の美学に合うように調整できます。

HeyGenはAIを活用してナレーション生成や言語機能を提供していますか？

はい、HeyGenは高度なAIナレーション生成を組み込み、自然な音声のナレーションをビデオに提供します。この生成AIプラットフォームは字幕/キャプションもサポートし、アクセシビリティを向上させ、グローバルな視聴者向けに言語翻訳の可能性を促進します。

HeyGenは効果的な説明動画の生成にどのように役立ちますか？

HeyGenは効果的な説明動画を簡単に作成するために設計された強力な生成AIプラットフォームです。AIアバターとメディアライブラリを活用してテキストをビデオに変換し、自動ビデオ生成を通じてメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。