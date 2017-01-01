営業チームとアカウントエグゼクティブ向けに、当社のSaaS製品デモビデオジェネレーターの主要機能を示す1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、画面録画ソフトウェアを使用して重要なワークフローを強調し、明確で自信に満ちたAI生成のナレーションを補完してください。ビデオはHeyGenの強力なナレーション生成機能を活用し、効率的にインパクトのあるメッセージを届けるようにしてください。

ビデオを生成