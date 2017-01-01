魅力的なデモのためのSaaS製品デモビデオジェネレーター

多様なテンプレートとシーンを使用して、簡単に魅力的な製品デモビデオを作成し、即座にインパクトを与えましょう。

営業チームとアカウントエグゼクティブ向けに、当社のSaaS製品デモビデオジェネレーターの主要機能を示す1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、画面録画ソフトウェアを使用して重要なワークフローを強調し、明確で自信に満ちたAI生成のナレーションを補完してください。ビデオはHeyGenの強力なナレーション生成機能を活用し、効率的にインパクトのあるメッセージを届けるようにしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロダクトマネージャーと技術サポートスタッフ向けに、プラットフォームの高度な機能と機能性を紹介する2分間の詳細な説明ビデオを開発してください。技術的で正確なビジュアルスタイルを採用し、ステップバイステップのウォークスルーを画面上のテキストと注釈で補強します。音声は情報豊かで安定しており、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、すべての技術的説明において正確性と一貫性を確保します。
サンプルプロンプト2
マーケティングスペシャリストと需要創出チームを対象に、トラッカブルリンクを使用して成功を測定する方法を強調する90秒のマーケティングビデオを制作してください。ビジュアルデザインはモダンでダイナミックにし、鮮やかなトランジションとアップビートな背景音楽を特徴とします。HeyGenのAIアバターを統合してプレゼンテーションをパーソナライズし、リードナーチャリングのための親しみやすく魅力的なストーリーを作成します。
サンプルプロンプト3
新規ユーザー向けに、オンライン製品デモソフトウェア内でのノーコード作成のシンプルさに焦点を当てた45秒のユーザーフレンドリーなオンボーディングビデオをデザインしてください。ビジュアルアプローチは明るく歓迎的で、シンプルなアニメーションと明確で簡潔なテキストオーバーレイを使用します。音声はフレンドリーで親しみやすいトーンを維持し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、初期のユーザー体験をシームレスにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SaaS製品デモビデオジェネレーターの仕組み

魅力的な製品デモビデオを簡単に作成し、視聴者にSaaSソリューションの価値を明確に伝えましょう。

1
Step 1
製品体験を録画する
統合された「画面録画ソフトウェア」を使用して、ブラウザやデスクトップから直接SaaS製品の主要機能とワークフローをキャプチャし、製品に正確なビジュアルを確保します。
2
Step 2
AIナレーションとアバターを追加する
スクリプトから「AIナレーション」を生成するか、デモをナレーションするAIアバターを選択して、明確さとエンゲージメントを向上させます。
3
Step 3
テンプレートとブランド資産を選択する
視覚的に魅力的な「ビデオテンプレート」とシーンから選択して、デモを効果的に構成します。ブランドのロゴとカラーを簡単に適用し、プロフェッショナルで一貫した外観を実現します。
4
Step 4
デモをエクスポートして共有する
高品質な製品デモビデオを生成し、「ビデオを共有」してトラッカブルリンクを使用して視聴者と簡単に共有するか、他のプラットフォーム用にダウンロードします。

使用例

顧客の成功をデモで強調する

顧客がSaaS製品をどのように成功裏に活用しているかを示す魅力的なAIビデオを開発し、信頼と信頼性を構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなSaaS製品デモビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオやAIナレーションなどの高度なAI機能を提供することで、SaaS製品デモビデオの生成を簡素化します。これにより、ユーザーは広範なビデオ編集ツールを使用せずに、高品質な製品デモビデオを効率的に作成できます。

HeyGenは魅力的な要素を持つインタラクティブな製品デモを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、ホットスポットや分岐シナリオなどの機能を使用して、魅力的なインタラクティブ製品デモを構築する力を提供します。明確なコールトゥアクション要素を組み込むことで、パーソナライズされたダイナミックなユーザー体験を可能にします。

HeyGenは製品デモのためにどのような録画と編集機能を提供しますか？

HeyGenは、製品をアクションでキャプチャするための強力な画面録画ソフトウェアとウェブカムレコーダーを提供します。直感的なプラットフォームにより、映像を簡単にアップロードして編集でき、製品デモビデオのノーコード作成プロセスをスムーズにします。

HeyGenは製品デモにおいてブランドの一貫性とパーソナライズをどのように確保しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートやロゴとカラーのブランディングコントロールを通じて、強力なブランディングをサポートします。AI機能を活用することで、製品デモビデオにパーソナライズを追加し、高解像度のグラフィックスでユニークで一貫した体験を視聴者に提供します。