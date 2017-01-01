SaaSオンボーディングビデオジェネレーター：魅力的なガイドを迅速に作成
スクリプトからの高度なテキストをビデオに変換し、効果的なハウツーとトレーニングビデオを簡単に作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーがソフトウェアの新機能アップデートを迅速に発表する必要があるシナリオを想像してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、新機能を魅力的なビジュアルで紹介する90秒の動的な製品デモビデオを開発します。ターゲットオーディエンスは、簡潔で実用的なアップデートを必要とする既存のパワーユーザーであり、速いペースでエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイル、そしてアクセシビリティのための明瞭な字幕が補完されます。
グローバル企業が多様な労働力に対してコンプライアンスポリシーを効果的に訓練するにはどうすればよいでしょうか？洗練された情報豊かなビジュアルスタイルとプロフェッショナルな声のナレーション生成を特徴とする包括的な2分間のトレーニングビデオを設計します。このビデオは、さまざまな部門や言語の従業員を対象としており、明確な字幕と異なる言語の声のナレーションを組み込むことで、複雑な情報を消化しやすく、普遍的にアクセス可能にします。
マーケティングキャンペーンの影響を高めるために、新しいソフトウェアトライアルに潜在的なクライアントを引き付けることを目的とした活気ある45秒のプロモーションビデオを作成します。メディアライブラリからカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、迅速に組み立てられる活気に満ちた視覚的に魅力的な短編広告を作成し、コアバリュープロポジションを伝えます。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、エネルギッシュでキャッチーな音楽を特徴とし、迅速で高影響のユーザーエンゲージメントツールを求めるマーケティングチームに直接アピールします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenとは何で、どのようにしてビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストからプロフェッショナルなビデオを作成できる高度なAI生成ビデオプラットフォームで、ビデオ作成を大幅に簡素化します。これにより、企業は広範な編集スキルや従来のビデオ制作リソースを必要とせずに、魅力的なコンテンツを効率的に作成でき、ビデオ作成ツールのプロセス全体を合理化します。
HeyGenのAIアバターとテキストからビデオへの機能はどのように機能しますか？
HeyGenは、スクリプトからリアルな声のナレーションとリップシンクを自動生成する高度なAIアバターを活用しています。このスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術は、コンテンツ制作を効率化し、書かれたコンテンツを簡単かつ正確に動的なプレゼンテーションに変換します。
HeyGenはトレーニングや製品デモのような特定のビジネスビデオニーズに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、トレーニングビデオ、製品デモビデオ、SaaSオンボーディングビデオなど、さまざまなビジネスコンテンツを生成するためのカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。私たちのプラットフォームは自動化されたビデオ生成を促進し、多様なオーディエンスやユーザーエンゲージメントの目標に合わせてコンテンツを簡単に適応およびパーソナライズできます。
HeyGenは多言語ビデオ制作と字幕生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは多言語ビデオの作成をサポートし、アクセシビリティとグローバルリーチを向上させる強力な字幕生成機能を提供しています。高度なテキストから音声への技術により、複数の言語で高品質の声のナレーションを生成でき、コンテンツを普遍的に影響力のあるものにします。