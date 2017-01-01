最先端のSaaSプラットフォームのコア機能を新規ユーザーに紹介する1分間の説明ビデオを作成し、親しみやすいAIアバターを利用して初期のステップを案内します。このビデオは、忙しいプロフェッショナルが迅速かつ効果的にオンボーディングできるように、クリーンでモダンなビジュアルスタイルとプロフェッショナルで落ち着いた声のナレーション生成を特徴としています。ユーザーエンゲージメントを向上させるための重要な機能を強調することに焦点を当ててください。

