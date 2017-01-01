SaaSオンボーディングジェネレーター：完璧なユーザー体験を開始
ユーザーオンボーディングプロセスを自動化し、スクリプトから生成された動的なビデオガイドでエンゲージメントを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサクセスマネージャーやオペレーションリード向けに、顧客オンボーディングにおけるワークフロー自動化の力を解き明かす1分間の説明ビデオです。効率的な顧客オンボーディングポータルの構築方法を、モダンでソリューション指向のビジュアルスタイル、アニメーショングラフィックス、落ち着いた安心感のあるAIボイスを用いて紹介し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を実現します。
小規模ビジネスオーナーやスタートアップ創業者向けに、事前に構築されたテンプレートを使用して効果的なオンボーディングチェックリストを迅速に展開する方法を学ぶ、エネルギッシュな45秒のガイドです。ダイナミックなカット、視覚的に魅力的なテンプレートプレビュー、親しみやすいAIボイス、HeyGenのメディアライブラリサポートと自動字幕/キャプションによって強化されています。
CRMシステムとの高度な統合を探求し、包括的な顧客エンゲージメント分析を提供する、エンタープライズアカウントマネージャーやセールスオペレーションチーム向けの詳細な2分間のビデオです。洗練されたUIデモンストレーション、権威あるAIボイス、控えめなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されています。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはSaaSオンボーディングソフトウェアの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用し、複雑な指示を魅力的なインタラクティブ製品ツアーやオンボーディングソフトウェアに変換します。これにより、顧客オンボーディングプロセスの効率的なワークフロー自動化が可能になります。
HeyGenは既存の顧客オンボーディングポータルやCRMシステムと統合できますか？
HeyGenは、顧客オンボーディングポータルへのシームレスな統合を可能にするさまざまなブランディングコントロールをサポートしています。直接的なCRM統合は異なる場合がありますが、HeyGenのビデオエクスポートはほとんどのプラットフォームに簡単に埋め込むことができ、顧客成功の支援ツールを強化します。
HeyGenはユーザーオンボーディングのための効果的なノーコード製品ウォークスルーソリューションとして何が優れていますか？
HeyGenは、事前に構築されたテンプレートとスクリプトからのテキストからビデオへの生成を使用して、魅力的なユーザーオンボーディングコンテンツを迅速に作成する力をチームに与えます。その直感的なインターフェースにより、誰でもコーディングの知識なしにインタラクティブな製品ツアーや明確なオンボーディングチェックリストを作成でき、顧客オンボーディングを効率化します。
HeyGenは多様なユーザーのニーズに合わせてオンボーディングツールをカスタマイズし、スケールするのにどのように役立ちますか？
HeyGenはテンプレートとシーン、ブランディングコントロール、ボイスオーバー生成を通じてコンテンツを正確にカスタマイズするための広範なカスタマイズを提供します。これにより、企業はパーソナライズされた顧客オンボーディング体験を効率的にスケールし、さまざまなセグメントに対する包括的なナレッジベースソフトウェアサポートを提供できます。