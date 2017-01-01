SaaSマーケティングビデオメーカー: 魅力的なSaaSプロモーションを作成

AIアバターを使用して、複雑な機能を魅力的な製品デモやプロモーションビデオに変換し、プロフェッショナルなビジュアルを提供します。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオを作成し、あなたのSaaSをマーケティングビデオメーカーとして強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでモダンにし、アップビートなバックグラウンドミュージックとHeyGenの機能を活用したクリアなAIボイスオーバーを使用して、革新的なソリューションのブランド認知を迅速に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在顧客がソリューションを評価するためのSaaS製品の複雑な機能を紹介する45秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、明確な製品デモビデオに焦点を当て、画面上のテキストとスムーズなトランジションを補完し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと字幕/キャプション機能を活用します。
サンプルプロンプト2
SaaSマーケティングチーム向けに設計された60秒のマーケティングキャンペーンビデオを制作し、プラットフォームがプロフェッショナルなビジュアルを通じてコンバージョン向上をどのように支援するかを強調します。スタイルは洗練され説得力があり、ダイナミックなグラフィックスと権威あるAIアバターを組み込み、HeyGenのAIアバターと豊富なメディアライブラリのサポートで強化します。
サンプルプロンプト3
現在のフォロワーとアーリーアダプターを対象にした新しいSaaS機能を発表するための15秒のソーシャルメディア広告を想像してください。このビデオはトレンディでテンポが速く、視覚的に魅力的なグラフィックスとキャッチーな音楽を備え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、事前設計されたSaaS最適化テンプレートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された迅速なAIビデオ作成を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

SaaSマーケティングビデオメーカーの仕組み

HeyGenのAIを使用して、ブランド認知を高め、コンバージョンを促進する魅力的なSaaSマーケティングおよび製品デモビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
スクリプトを入力または貼り付けるか、さまざまなマーケティングキャンペーン向けに設計された**SaaS最適化テンプレート**から選択します。私たちの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能は、あなたのアイデアを瞬時にビジュアルストーリーボードに変換し、魅力的なビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターとボイスオーバーを選択
メッセージを伝えるために**AIアバター**を選択してコンテンツに命を吹き込みます。高度な**AIボイスオーバー**を使用して自然な音声の「ボイスオーバー生成」を行い、メッセージが視聴者に響くようにします。
3
Step 3
ブランディングを適用しビジュアルを追加
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、会社の美学に合わせてブランドアイデンティティを強化します。私たちの「メディアライブラリ/ストックサポート」からサポートビジュアルを追加するか、「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを向上させ、**ブランド認知**を高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
ビデオが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、**ソーシャルメディア**やウェブサイト埋め込みなどの異なるプラットフォームに合わせて調整します。さまざまな形式で高品質のビデオをダウンロードし、マーケティングキャンペーンを強化し、セールスアウトリーチを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

魅力的なAIビデオを通じて顧客の成功を効果的に強調し、信頼を築き、製品の価値を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてSaaS企業のマーケティングキャンペーンとブランド認知を向上させるのですか？

HeyGenは、SaaS企業が魅力的なビジュアルコンテンツを効率的に作成することを可能にし、ブランド認知を高め、マーケティングキャンペーン全体でのコンバージョン向上を実現します。私たちのAIビデオ作成プラットフォームは、魅力的なSaaS説明ビデオやプロモーションビデオの迅速な制作を可能にします。

HeyGenはSaaSのプロフェッショナルなプロモーションビデオや製品デモビデオを効率的に制作できますか？

はい、HeyGenは強力なSaaSビデオジェネレーターとして設計されており、高品質なプロモーションビデオや詳細な製品デモビデオを簡単に制作できます。カスタマイズ可能なSaaS最適化テンプレートとAIアバターを活用して、複雑な機能をプロフェッショナルなビジュアルで紹介します。

HeyGenが効果的なSaaSマーケティングビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストをAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを使用して魅力的なビデオコンテンツに変換することで、SaaSマーケティングビデオメーカーとして際立っています。これにより、ビデオ制作が大幅に効率化され、マーケティングキャンペーン向けのダイナミックなコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenはSaaSブランドの統合やさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのカスタマイズされたソリューションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、SaaSブランドのアイデンティティをすべてのビデオにシームレスに統合するための強力なブランディングコントロールを提供します。アスペクト比のリサイズやカスタムテンプレートなどの機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアチャネルやセールスアウトリーチにコンテンツを簡単に適応させることができます。