AIで簡単にSaaSマーケティングビデオを生成

強力なスクリプトからのテキストビデオを活用して、魅力的なSaaS説明ビデオを簡単に作成し、エンゲージメントとコンバージョンを向上させましょう。

忙しいSaaS創業者向けに設計された30秒のプロモーションビデオを想像してください。新製品のローンチに向けて、プロフェッショナルなビジュアルを迅速に生成することを目指しています。このビデオは、モダンでミニマリストなスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「ボイスオーバー生成」機能が、インパクトのある「SaaSプロモビデオメーカー」コンテンツの作成をいかに簡単にするかを力強く示し、重要な開発時間を節約します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業レベルの意思決定者向けに、複雑なSaaS機能を明確に説明する洗練された60秒の「製品デモビデオ」をデザインしてください。ビジュアルの美学は洗練されてプロフェッショナルであり、高品質の画面録画を使用し、微妙なAIモーショングラフィックスで強化され、自信に満ちた権威あるボイスオーバーが伴います。最大限の明確さを確保するためにHeyGenの「字幕/キャプション」を使用し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、説明全体にわたって「プロフェッショナルビジュアル」をシームレスに統合してください。
サンプルプロンプト2
「魅力的なソーシャルメディアコンテンツ」を制作する「アニメーションビデオメーカー」を探しているコンテンツクリエイター向けに、魅力的な15秒のソーシャルメディア広告が必要です。このビデオは、明るい色、急速なカット、現代的でエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とするトレンディで視覚的にダイナミックなスタイルを必要とします。HeyGenの多用途な「テンプレートとシーン」を使用して迅速なコンテンツ生成を実現し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、多様なソーシャルプラットフォームでの最適な外観を保証します。
サンプルプロンプト3
内部の営業およびマーケティングチーム向けに、45秒のビデオで「スマートSaaSビデオ作成」を活用してパーソナライズされた顧客エンゲージメントをどのように実現できるかを示してください。ビデオのスタイルは親しみやすく指導的であり、フレンドリーな「AIアバター」を使用して視聴者をプロセスに案内し、明確で励みになる「ボイスオーバー生成」でサポートします。HeyGenが「AIでシャープでクリーンなプロモビデオを簡単に作成する」方法を強調し、すべてのチームメンバーがプロフェッショナルグレードのコンテンツを迅速に作成できるようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SaaSマーケティングビデオジェネレーターの仕組み

直感的なAIプラットフォームを使用して、SaaS製品のストーリーを魅力的なマーケティングビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
スクリプトを貼り付けるか、当社の「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、SaaSプロモビデオメーカーのプロジェクトの初期シーンを即座に生成します。
2
Step 2
ビジュアルと声を選択
ブランドを代表する「AIアバター」を選択し、適切なナレーションを組み合わせて、製品デモビデオを向上させます。
3
Step 3
コンテンツをカスタマイズしてブランド化
「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を使用して、すべてのビデオがプロフェッショナルビジュアルでブランドを反映するように、会社のユニークなアイデンティティを適用します。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
プロジェクトを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームでシームレスに統合し、SaaS説明ビデオを迅速に展開できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

.

顧客の声をダイナミックなAIビデオに変換し、信頼を築き、SaaSソリューションの価値を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして強力なSaaSマーケティングビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、AIを活用したツールとSaaSに最適化されたテンプレートを使用して、プロフェッショナルグレードのSaaSマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、プロモーション活動を迅速に変革できます。

HeyGenは魅力的な製品デモビデオや説明ビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的な製品デモビデオやSaaS説明ビデオの作成を支援するように設計されています。AIアバターとインテリジェントなシーン作成を活用して、複雑な機能と利点を視覚的に示し、視聴者のエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはSaaS企業にとって効率的なプロモビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenのスマートSaaSビデオ作成プラットフォームは、プロモビデオを数秒で生成できるようにプロセスを簡素化します。直感的なインターフェースとAI機能により、最小限の労力でプロフェッショナルグレードのコンテンツを作成でき、ほとんど編集が不要です。

HeyGenはSaaSビデオコンテンツで強力なブランドアイデンティティをどのように確保しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべてのビデオに統合できます。コンバージョンに最適化されたテンプレートを利用して、SaaSビデオコンテンツ全体で一貫してプロフェッショナルなビジュアルを提供し、強力なブランドアイデンティティを維持します。