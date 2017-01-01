忙しいSaaS創業者向けに設計された30秒のプロモーションビデオを想像してください。新製品のローンチに向けて、プロフェッショナルなビジュアルを迅速に生成することを目指しています。このビデオは、モダンでミニマリストなスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「ボイスオーバー生成」機能が、インパクトのある「SaaSプロモビデオメーカー」コンテンツの作成をいかに簡単にするかを力強く示し、重要な開発時間を節約します。

ビデオを生成