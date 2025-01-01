SaaS機能ローンチジェネレーター：ビデオ制作が簡単に
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、製品アップデートの魅力的なローンチビデオを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
SaaSチームを対象にした45秒のSaaS製品デモビデオを作成し、複雑な機能を明確で指導的なビジュアルスタイルで示します。HeyGenの「字幕/キャプション」を取り入れてアクセシビリティを確保し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して説明ビデオの制作を効率化しましょう。
LinkedInのようなプラットフォームで幅広いオーディエンスを対象にした60秒の魅力的なマーケティングキャンペーンビデオを制作し、革新的な短編ビデオコンセプトに焦点を当てます。トレンドに敏感なビジュアルスタイルと明るい音声トーンを採用し、HeyGenの「AIアバター」と豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して注目を集めましょう。
YouTube向けに90秒の洗練されたSaaS説明ビデオを作成し、既存ユーザー向けに重要な製品アップデートをわかりやすく説明します。HeyGenの強力な「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用してストーリーを構築し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してプラットフォーム全体で最適なプレゼンテーションを確保しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは効果的なSaaSローンチビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは強力なSaaSローンチビデオメーカーとして機能し、SaaSチームやPMMが魅力的なローンチビデオや製品アップデートを簡単に生成できるようにします。その直感的なプラットフォームは、AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを利用して、高品質なマーケティングキャンペーンの制作を効率化します。
HeyGenはSaaS製品デモビデオや説明ビデオの制作に利用できますか？
もちろんです。HeyGenは魅力的なSaaS製品デモビデオやSaaS説明ビデオを作成するための理想的なツールです。ユーザーは画面録画を統合し、強力なブランドコントロールと高度なAIボイスオーバーを使用して、洗練されたプロフェッショナルな出力をカスタマイズできます。
HeyGenは短編ビデオコンセプトの生成にどのようなツールを提供していますか？
HeyGenはSaaSに最適化されたテンプレートと「フックアイデア」などの機能を提供し、短編ビデオコンセプトの作成をインスパイアし加速させます。これにより、LinkedInやYouTubeなどのプラットフォームでのマーケティングキャンペーンが迅速にオーディエンスの注目を集めることができます。
HeyGenはビデオコンテンツのカスタマイズ可能なAIボイスオーバーをサポートしていますか？
はい、HeyGenは広範なボイスオーバー生成機能を提供しており、ユーザーは多様なAIボイスから選択し、トーンやスタイルを調整できます。これにより、ローンチビデオや製品アップデートがターゲットオーディエンスに完璧に響くことを保証します。