Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、プラットフォームを使用して最初のプロジェクトを迅速に設定する方法を示す60秒の製品ハウツービデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすくシンプルにし、ステップバイステップのウォークスルーと役立つ画面録画を特徴とし、テキストから生成された安心感のある声で複雑な機能を利用可能なテンプレートとシーンを通じてアクセスしやすくします。
ブランドマネージャー向けに、SaaSツール内での強力なカスタマイズオプションを示す30秒のAI動画を作成します。洗練されたミニマリストのビジュアルスタイルを採用し、エレガントなトランジションとクリアなサウンドデザインを用いて、ブランドコンテンツの正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にし、豊富なメディアライブラリでビジュアルの一貫性を維持します。
カスタマーサクセスチーム向けに、ユーザーオンボーディングを簡素化する90秒の情報提供動画をデザインします。教育的で魅力的なビジュアルアプローチを取り入れ、アクセシビリティのために明確な字幕/キャプションを組み込み、詳細なスクリプトから生成された知識豊富な人間のような声で、新しいユーザーが迅速に主要機能を把握し、摩擦を減らすことを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私の製品やサービスのために魅力的なアニメーション説明動画を作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換することで、高品質なアニメーション説明動画を簡単に制作する力を提供します。高度なAI動画クリエイターを利用して、テキストから動画への変換とプロフェッショナルな声の生成機能を活用し、あなたのコンセプトを実現します。豊富な動画テンプレートライブラリから選び、ブランドのユニークなストーリーに合わせてカスタマイズできます。
HeyGenは私のSaaSビデオ広告のためにユニークなビジュアルスタイルを開発するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、あなたのSaaSビデオ広告が際立つように、広範なカスタマイズオプションを提供します。多様なAIアバターを活用し、ブランドの特定の色やロゴを強力なブランディングコントロールで適用し、ライブラリから豊富なメディアを統合することで、キャンペーンに合わせたユニークなビジュアルデザインを実現します。
HeyGenは製品ハウツービデオの生成やユーザーオンボーディングの視覚的改善にどのようなツールを提供しますか？
HeyGenは、魅力的な製品ハウツービデオやシームレスなユーザーオンボーディングのための資料作成を簡素化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、シーンを簡単に組み合わせ、カスタムメディアを追加し、明確さとアクセシビリティのために自動字幕/キャプションを含めることができ、視聴者がすべての詳細を把握できるようにします。
HeyGenは説明動画のストーリーボードとビジュアルデザインプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、説明動画ソフトウェアの包括的なスイートを提供することで、ストーリーボードとビジュアルデザインを簡素化します。事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して迅速に物語を組み立て、豊富なメディアライブラリや自身のアップロードからアセットを追加して、コンセプトから完成までのクリエイティブなワークフローを簡素化します。