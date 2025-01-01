SaaS機能説明動画ジェネレーター: 魅力的なデモを作成

HeyGenの強力なテキストから動画への機能を使用して、スクリプトを魅力的な製品デモやユーザーオンボーディング動画に瞬時に変換します。

251/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいプロジェクト管理SaaSツールを検討している潜在的なB2Bクライアントを対象とした、プロフェッショナルな45秒の製品デモ動画を開発してください。効率的なビジュアルストーリーテリングを強調し、ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され情報豊かで、画面上のデモンストレーションを鮮明に示し、落ち着いた権威あるナレーションで信頼性を伝えます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、重要な統合機能を強調する説得力のあるストーリーを構築し、全体的なプレゼンテーションとインパクトを向上させます。
サンプルプロンプト2
既存のユーザーがCRM SaaSの特定の高度な設定に苦労している場合に、迅速な解決策を提供するための簡潔な30秒の製品ハウツー動画を制作してください。動画は直接的なチュートリアルスタイルのビジュアルアプローチを採用し、ステップバイステップの画面録画を伴い、明るく役立つナレーションと重要な字幕/キャプションを付けてアクセシビリティを確保します。これにより、HeyGenのテキストから動画へのスクリプトから直接字幕を生成する機能を活用し、すべてのユーザーにとって明確で理解しやすいものにします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアユーザーの注意を引くために設計された、動的な15秒のSaaS動画広告を作成し、マーケティング分析プラットフォームのユニークなAI駆動の自動化機能を宣伝します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に印象的で、大胆なグラフィックスと魅力的な動きを使用し、エネルギッシュでモダンなサウンドトラックをバックに、広範なナレーションなしで、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化します。この迅速なマーケティング作品は、視聴者に製品の効率性についてもっと知りたいと思わせるべきです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SaaS機能説明動画ジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールを使用して、スクリプトから数分で魅力的な説明動画を生成します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
AIを使用してスクリプトを生成することから始めます。私たちのプラットフォームは「スクリプトから動画への変換」機能を活用し、アイデアを直接簡潔な説明動画コンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターでビジュアルを追加
魅力的なビジュアルを統合してストーリーを強化します。多様なAIアバターから選択し、製品デモに動的な人間のタッチを加えます。
3
Step 3
ブランドを適用しナレーションを生成
ロゴやカラーの「ブランディングコントロール」を使用して、ブランドのアイデンティティで動画をパーソナライズします。その後、AIを使用してスクリプトにプロフェッショナルなナレーションを追加します。
4
Step 4
アニメーション説明動画をエクスポート
動画が完成したら、最終的な高品質の作品を「エクスポート」します。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、最終的なアニメーション説明動画がどの視聴者にも完璧に届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ユーザーオンボーディングと製品ハウツーを強化

.

AIを使用してユーザーオンボーディングと製品ハウツー動画を改善し、ユーザーが機能を迅速に把握し、製品の価値を最大化できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenは私の説明動画のクリエイティブなビジュアルストーリーテリングをどのように向上させますか？

HeyGenは、カスタマイズされたビデオテンプレートの幅広い選択肢と、動的なアニメーション説明動画を作成する能力を提供することで、ユーザーがビジュアルストーリーテリングを向上させることを可能にします。私たちのプラットフォームを使用することで、クリエイティブなビジョンを簡単に実現し、メッセージをより効果的に伝えることができます。

HeyGenは製品デモやユーザーオンボーディングコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なAIビデオクリエーターとドラッグ＆ドロップエディターを使用して、魅力的な製品デモやユーザーオンボーディング動画の作成を簡素化します。高品質なコンテンツを効率的に制作し、機能を明確に説明し、ユーザーを製品に導くことができます。

HeyGenは私の説明コンテンツのためにリアルなAIアバターとナレーションを生成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターと強力なナレーション生成機能を備えており、テキストから動画への変換をリアルなナレーターで行います。これにより、俳優を雇ったり自分で音声を録音したりすることなく、魅力的な説明動画を制作できます。

HeyGenで作成したSaaS機能説明動画にはどのようなブランディングコントロールがありますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定のブランドカラー、その他のカスタム要素をSaaS機能説明動画に統合することができます。これにより、一貫性が確保され、すべてのビデオマーケティング活動においてブランドアイデンティティが強化されます。