解説者 ビデオメーカー：手軽に魅力的なSaaSビデオを作成
アニメーションの説明動画には、カスタマイズ可能なテンプレートとプラットフォームとの完璧な統合を備えた人工知能のアバターを活用してください。
例を探る
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないの？
これらのコマンドのいずれかを試してみてください。
技術知識を持つ起業家向けに、この60秒のビデオはHeyGenのビデオ作成ツールの技術的なスキルを深く掘り下げます。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、AIアバターの完璧な統合を体験することで、SaaSの説明ビデオに個人的なタッチを加えることができます。ビジュアルスタイルは洗練されており、モダンで、クリーンなラインとミニマリストデザインに焦点を当て、洗練されたオーディオトラックで補完されています。このビデオは、プロフェッショナルな声をコンテンツに加えたい人々に最適なHeyGenのボイスオーバー生成機能を強調しています。
クリエイティブな専門家やコンテンツクリエーター向けに、この30秒のビデオはHeyGenのアニメーション解説ビデオの芸術的な可能性を強調しています。ブランドオプションとメディア/ストックライブラリサポートに焦点を当て、ユーザーは自分のブランドアイデンティティに合わせたユニークな物語を作成することができます。ビジュアルスタイルはカラフルで想像力豊かで、気まぐれなアニメーションと楽しいサウンドトラックが特徴です。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを紹介し、あなたのコンテンツがどのプラットフォームでも素晴らしく見えることを保証します。
この90秒のビデオでは、教育者やトレーナー向けに、HeyGenのビデオ編集ソフトウェアの教育上の利点を発見できます。テキストから音声への変換や字幕/キャプションを使用して、アクセスしやすく情報に富んだコンテンツを作成する方法を学びましょう。ビジュアルスタイルは明確で情報的で、追いやすいグラフィックと落ち着いた教育的なナレーションに焦点を当てています。このビデオは、HeyGenのビデオパフォーマンス追跡を強調し、あなたの教育ビデオが視聴者にどのように受け入れられているかについての洞察を提供します。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、高度なビデオ作成ツールを使用してSaaS向けの説明ビデオの作成を革命的に変え、アニメーション付きの説明ビデオやAIを活用したビデオクリエーターを提供して、プロセスを簡素化します。ドラッグアンドドロップのエディターやカスタマイズ可能なテンプレートなどの機能を備えているHeyGenは、説明ビデオクリエーターとしてのあなたのニーズを効率的に満たすことを保証します。
数分で高性能なビデオAI広告を作成.
Quickly produce compelling SaaS explainer videos that captivate your audience and drive engagement.
数分で魅力的なソーシャルネットワーク用のビデオやクリップを生成します.
Effortlessly create animated explainer videos that boost your brand's presence across social media platforms.
よくある質問
HeyGenがアニメーションの説明ビデオの作成をどのように簡素化していますか？
HeyGenでは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、魅力的なアニメーション解説ビデオを簡単に作成できます。AIアバターやテキストからビデオへの機能を使って、アイデアを手間なく実現できます。
HeyGenがSaaSの説明ビデオに提供する特徴は何ですか？
HeyGenでは、テキストから音声への変換やボイスオーバーの生成を含む、SaaSの説明ビデオを作成するための完全なツールセットを提供しています。また、ビデオがあなたのブランドアイデンティティと一致するように、ブランドオプションもサポートしています。
HeyGenはビデオパフォーマンスの追跡を支援できますか？
HeyGenはビデオ制作において際立っていますが、メディアライブラリのサポートやアスペクト比のリサイズなど、強力なツールを提供することに焦点を当てています。ビデオのパフォーマンス追跡には、外部プラットフォームとの統合が必要になることがあります。
HeyGenのビデオ編集ソフトウェアで利用可能なエクスポートオプションは何ですか？
HeyGenのビデオ編集ソフトウェアは柔軟なエクスポートオプションを提供し、さまざまなアスペクト比のフォーマットでビデオのリサイズとエクスポートが可能です。これにより、コンテンツが異なるプラットフォームやデバイスに最適化されていることを保証します。