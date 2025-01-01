高コンバージョン広告のためのSaaS広告ビデオメーカー

マーケティングキャンペーンのための高インパクトなSaaSプロモーションビデオを迅速に作成し、スクリプトからのテキストを使用した強力な機能でコンバージョンを向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
セールスチームを対象とした45秒の魅力的なデモンストレーションを想像してください。「SaaS製品デモビデオメーカー」の力を個別のアウトリーチに活用する方法を示します。このビデオでは、フレンドリーでプロフェッショナルなAIアバターがバーチャルセールスレップとして登場し、明確で明瞭なボイスオーバー生成を用いて主要な製品機能をスムーズに説明します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでインタラクティブであり、個別のデモ体験をシミュレートし、潜在的なクライアントに信頼を築き、効果的に教育します。
サンプルプロンプト2
製品マネージャーとテクニカルライター向けに、60秒の詳細な説明ビデオを開発し、「SaaS説明ビデオ」内の複雑な機能を簡素化することを目的としています。ビジュアルアプローチは情報豊かで正確であり、メディアライブラリ/ストックサポートからの画面録画と注釈付きグラフィックを利用してステップバイステップのプロセスを示します。落ち着いた権威あるボイスオーバーが視聴者をガイドし、包括的な字幕/キャプションがアクセシビリティと理解を確保し、複雑な概念を簡単に把握できるようにします。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやスタートアップ向けに、ブランド認知度をソーシャルメディアで高めるための15秒の「SaaS広告ビデオメーカー」コマーシャルを作成します。ビジュアルの美学は鮮やかで目を引くものであり、太字のテキストオーバーレイと迅速なシーンチェンジが「魅力的」であることを意図しています。このビデオは、ユーザーがさまざまなプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させる方法を示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、迅速なクリエイティブな出力を促すさまざまな影響力のある広告スニペットを紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SaaS広告ビデオメーカーの使い方

すべてのマーケティングチャネルでブランド認知度とエンゲージメントを高めるプロフェッショナルなSaaS広告ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
製品デモ、説明ビデオ、プロモーションに特化したプロフェッショナルにデザインされたSaaS最適化テンプレートから選択して始めましょう。この基盤がビデオ作成を加速します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
多様なAIアバターから選んでスクリプトを提示し、メッセージを生き生きとさせます。カスタムロゴや色を統合して、一貫したビジュアルアイデンティティを維持します。
3
Step 3
強化と個別化
自動生成された字幕/キャプションを追加して、どのプラットフォームでもアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、ビデオを洗練させます。個別のタッチを加えて詳細を微調整します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ソーシャルメディアコンテンツ、マーケティングキャンペーン、ランディングページに最適化された複数の形式とアスペクト比でプロフェッショナルグレードのビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリービデオ

AIを使用して説得力のある顧客成功ビデオを作成し、SaaS製品の価値を示し、信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてSaaSプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを使用して、プロフェッショナルグレードのSaaSプロモーションビデオや説明ビデオの作成を効率化します。幅広いSaaSに最適化されたテンプレートとAIアクターを活用して、魅力的なマーケティングキャンペーンを迅速に作成できます。

HeyGenは個別の製品デモビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenは非常に個別化されたSaaS製品デモビデオの作成を可能にします。AIアバターとAIボイスオーバーを活用して、ブランドのメッセージをダイナミックに伝え、インタラクティブな製品デモやユーザーウォークスルーのエンゲージメントを向上させます。

HeyGenはマーケティングキャンペーンのためにどのようなビデオコンテンツを生成できますか？

HeyGenは多様なコンテンツを生成する多用途なAIビデオメーカーであり、ソーシャルメディアのコンテンツから強力なAI広告まで、マーケティングキャンペーンを支援します。これにより、ブランド認知度とコンバージョンの向上をプロフェッショナルなビジュアルと強力なブランドアイデンティティで実現します。

HeyGenは複雑な編集なしで説明スタイルのコンテンツを作成する機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenはスクリーンレコーダーやAIビデオ編集機能を提供し、最小限の労力で高品質なSaaS説明ビデオを作成できます。プロフェッショナルグレードのコンテンツを生成し、さまざまな形式でエクスポートすることで、従来のビデオ編集の必要性を大幅に削減します。