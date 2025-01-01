AIビデオ生成のためのランウェイビデオメーカー
AIを活用してビデオ制作を効率化。スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオを瞬時に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象にした45秒の説明マーケティングビデオを想像してください。新しいSaaS製品の迅速なセットアップを示すこの情報豊富な「AIビデオジェネレーター」作品は、クリーンでモダンなビジュアルスタイルと明確で簡潔なナレーションを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して効率的に構築されます。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者を対象にした、複雑なトピックを簡単に理解できる形式に変える、魅力的な60秒の教育用「テキストからビデオ」プレゼンテーションを開発してください。ビデオは多様なストック映像と親しみやすい情報音声トーンを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションでアクセシビリティを高め、メディアライブラリ/ストックサポートで豊かなビジュアルを提供します。
写真家やアーティスト向けに、質の高い静止画をシネマティックな物語に変える、短く芸術的な20秒の「画像からビデオ」ナラティブを制作してください。この作品は現代映画製作の真の例であり、視覚的に豊かで芸術的なスタイルと感情を呼び起こす背景音楽、最小限のナレーションを持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化されています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、スクリプトを魅力的なビデオナラティブにシームレスに変換します。この強力なテキストからビデオ機能は、リアルなAIアバターと組み合わせて、コンテンツクリエイターが高品質なビデオを簡単に制作できるようにします。
HeyGenはマーケティングやソーシャルメディア向けにどのようなクリエイティブオプションを提供しますか？
HeyGenはマーケティングやソーシャルメディアコンテンツ向けに設計された強力なAIビデオメーカーを提供し、簡単に高品質なビデオを制作できます。カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズを活用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオ制作を効率化します。
HeyGenはどのようにして高品質なビデオ生成を支援しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターやプロフェッショナルなボイスオーバー生成を含む包括的なAI機能を通じて、高品質なビデオ生成を実現します。コンテンツクリエイターは、統合されたメディアライブラリや自動字幕を活用して、制作プロセス全体を効率化し、映画製作をさらに向上させることができます。
HeyGenは多様なプロジェクトに対応する多用途なAIビデオメーカーとして機能しますか？
もちろんです。HeyGenは多用途なAIビデオメーカーとして機能し、コンテンツクリエイターがコンセプトから完成まで幅広い映画製作プロジェクトに取り組むことを可能にします。テキストからビデオや高度なAIアバターを含む包括的な機能により、あらゆるビデオ生成のニーズに最適なツールとなります。