ランウェイハイライトビデオメーカー: AIファッションビデオを作成
強力なテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なランウェイハイライトとプロフェッショナルなファッションポートフォリオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ファッションブランドのソーシャルメディアマーケターをターゲットにした30秒のダイナミックな広告を開発し、魅力的なソーシャルメディアハイライトを作成することに焦点を当ててください。ビジュアルスタイルは、ポップカルチャーにインスパイアされたグラフィックとトレンドのオーディオを取り入れた、テンポの速い視覚的に印象的なもので、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して作成された簡潔でインパクトのあるテキストオーバーレイで視聴者のエンゲージメントとコンバージョンを最大化します。
ファッションイベントのオーガナイザーやコンテンツクリエイター向けに、バーチャルファッションショーを紹介し、Prompt-Native Video Creationの力を示すのに理想的な60秒のエレガントなリールを制作してください。このビデオは、洗練されたAIアバターが衣装をスローモーションで披露するシネマティックなビジュアルスタイルを展示し、クラシックまたはアンビエントミュージックを伴います。HeyGenのAIアバターフィーチャーを活用して、これらのデザインを比類のないリアリズムで生き生きとさせてください。
新しい衣料品ラインを立ち上げる小規模ビジネスオーナー向けに、15秒のクイックハイライトビデオ発表をデザインしてください。この短いクリップは、明るくインスパイアリングなユーザー生成スタイルで、急速なトランジションを特徴とし、人気のあるロイヤリティフリーのバックグラウンドミュージックで強調され、明確で読みやすいキャプションを含めます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、この魅力的なプロモーションコンテンツを迅速に組み立て、洗練されたプロフェッショナルな外観を確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてハイライトビデオプロジェクトを強化できますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして、クリエイティブなプロフェッショナルが高度なAIビデオ生成機能を使用して、高品質のハイライトビデオや魅力的なソーシャルメディアハイライトを簡単に制作できるようにします。
HeyGenはPrompt-Native Video Creationをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは高度なテキストからビデオへの機能を活用し、ユーザーがシンプルなテキストプロンプトを直接魅力的なビデオコンテンツに変換できるようにします。AIキャットウォークジェネレーターのような専門的なニーズにも対応しています。
HeyGenはどのようなクリエイティブコンテンツを制作できますか？
HeyGenは魅力的なソーシャルメディアハイライトや高性能なビデオ広告の生成に優れています。入力画像やテキストプロンプトをダイナミックなビジュアルに変換する能力があり、ファッションポートフォリオを含むさまざまなクリエイティブな用途に最適です。
HeyGenは高度なビデオ強化が可能ですか？
はい、HeyGenは高度なモーションAIを統合しており、ボイスオーバー生成やビデオセグメントの正確なリタイミングなどの機能をサポートしています。また、AIビデオ生成の出力を4Kにアップスケールすることも可能で、優れたプロフェッショナル品質を保証します。