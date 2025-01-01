新進のファッションデザイナー、モデル、スタイリスト向けに、最新の作品を印象的なファッションポートフォリオとして紹介するための45秒の魅力的なビデオを作成してください。このビデオは、洗練された高エネルギーのビジュアルスタイルで、ダイナミックなカットを特徴とし、アップビートなエレクトロニックミュージックに合わせて、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用してコレクションのテーマとインスピレーションを効果的に要約する明確で自信に満ちたナレーションを含めてください。

