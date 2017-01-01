ロールプレイビデオジェネレーター：AIによるストーリーテリングを簡単に

リアルなAIアバターを活用して、魅力的でカスタマイズ可能なコンテンツでロールプレイシナリオを実現します。

30秒のロールプレイ動画を作成し、優れたカスタマーサービスを示すことで、小規模ビジネスのオーナーをターゲットにしましょう。HeyGenのAIアバターと高度なボイスオーバー生成を活用して、リアルなキャラクターと明確な対話を生き生きとした、プロフェッショナルでフレンドリーなスタイルで表現し、明るいバックグラウンドトラックで補完します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenをAIビデオジェネレーターとして使用し、ソーシャルメディアマーケターを対象とした45秒の製品発表を作成しましょう。多様なテンプレートとシーン、強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、トレンディで視覚的に豊かなビデオを作成し、メッセージを効果的にカスタマイズします。
サンプルプロンプト2
ブランドマネージャー向けに60秒の洗練された企業内更新を作成します。HeyGenのAIアバタービデオジェネレーターを使用して、カスタムAIアバターによって伝えられる権威あるメッセージを作成し、クリーンなビジュアル美学とプロフェッショナルなナレーションでサポートし、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを通じてプレゼンテーションを豊かにします。
サンプルプロンプト3
教育者やトレーナーに複雑な概念を説明する30秒の情報ビデオをデザインします。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、フレンドリーで指導的なナラティブを提供し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、理解しやすいビジュアルに焦点を当てたシンプルなビジュアルスタイルを確保し、AIビデオジェネレーターコンテンツを非常に消化しやすくします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ロールプレイビデオジェネレーターの使い方

AIアバター、カスタムスクリプト、プロフェッショナルな制作ツールを使用して、ダイナミックなロールプレイシナリオを簡単に作成し、数分で物語を実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
ロールプレイのスクリプトを作成することから始めます。その後、シーンを演じるための多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択します。
2
Step 2
シーンとビジュアルをカスタマイズ
魅力的なテンプレートを選択するか、自分のメディアを背景としてアップロードして、物語を強化します。カスタマイズのニーズに合わせてビジュアルを調整します。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加して仕上げ
スクリプトから直接アバターのために自然な音声のボイスオーバーを生成します。タイミングを調整し、アクセシビリティのためにキャプションを追加します。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポート
満足したら、希望のアスペクト比で高品質のロールプレイビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアなどのプラットフォームで配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

ダイナミックなAIビデオを通じて、実際の顧客の成功を示し、信頼を築き、製品の価値を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を向上させますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変える高度なAIビデオジェネレーターを提供することで、クリエイティブなビデオ制作を革新します。ユーザーはHeyGenの強力なツールを活用して、簡単に魅力的なビジュアルストーリーを作成できます。

HeyGen内でAIアバターやブランド要素をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターの外見や表情をカスタマイズするための広範なオプションを提供しています。また、ロゴや色などのブランド要素を統合して、すべてのAIアバタービデオで一貫したブランディングを維持できます。

HeyGenはどのようなユニークなボイスオーバー機能を提供していますか？

HeyGenは、ダイナミックで自然な音声をビデオに追加できる強力なボイスオーバー生成機能を備えています。この機能は全体の制作品質を向上させ、クリエイティブなビジョンに完璧にマッチする多様なオプションを提供します。

HeyGenはどのようにしてテキストや画像を魅力的なAIアバタービデオに変換しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトや画像をダイナミックなビデオコンテンツに変換することで、AIアバタービデオの作成を簡素化します。この強力なテキスト-to-ビデオジェネレーターと画像-to-ビデオジェネレーターの機能により、クリエイティブなアイデアを効率的に実現します。