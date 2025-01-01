ROI動画メーカー: 動画マーケティングの影響を最大化

スクリプトからのテキスト動画による自動動画制作で、測定可能なビジネス成果を促進し、時間を節約します。

マーケティング専門家や中小企業のオーナーを対象に、効率的な動画制作でより高いROIを達成する方法を紹介する45秒のダイナミックな動画を作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで視覚的に魅力的であり、鮮やかなグラフィックスと自信に満ちた権威あるナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を強調して、ROI動画メーカーの力を示してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、ワークフローの自動化を効率化する30秒のエネルギッシュな動画を制作してください。この短い作品は、テンポの速いモダングラフィックスとアップビートな声を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションがどのようにして複雑なアイデアを簡単に消化できるソーシャルメディアコンテンツに変えるかに焦点を当てています。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーやビジネス向けに、既存のコンテンツを新鮮で魅力的なトレーニングモジュールに再利用するAI動画編集者の多様性を示す60秒の情報動画を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで指導的かつフレンドリーであり、HeyGenのAIアバターを活用して効率的に重要な情報を提示します。
サンプルプロンプト3
起業家やスタートアップ向けに、AI動画ツールが動画マーケティングの取り組みに即座に影響を与えることを強調する15秒の魅力的な動画をデザインしてください。この視覚的に印象的で簡潔な作品は、パンチの効いたナレーションで提供され、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな広告を迅速に作成し、観客の注目を集めます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ROI動画メーカーの仕組み

AIを活用した動画制作がどのように時間とリソースを節約し、ビジネス目標に貢献する魅力的なコンテンツを提供するかを発見してください。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
テキストスクリプトを貼り付けて、瞬時に動画コンテンツを生成します。AIを活用したテキスト動画機能が、あなたの言葉を視覚的な物語に変換し、クリエイティブプロセスを迅速に開始します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ブランドやメッセージを表現するために、多様なAIアバターから選択します。外見や声をカスタマイズして、一貫性のあるプロフェッショナルな画面上の存在感を作り出します。
3
Step 3
自動キャプションを追加する
正確な字幕とキャプションを自動的に追加して、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。これにより、音声なしでもメッセージが明確に伝わり、より広い視聴者に届きます。
4
Step 4
エクスポートして共有する
さまざまなプラットフォームに最適化された形式で高品質の動画をエクスポートします。このシームレスなプロセスにより、スケーラブルな動画制作が可能になり、コンテンツの配信を効率化し、貴重な時間を節約します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を制作

.

証言を魅力的なAI動画に変換し、成功を効果的に示し、信頼性を構築してビジネスを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからのクリエイティブな動画制作を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的な動画に変換する高度なテキスト動画機能とAIアバターを使用して、動画編集プロセス全体を効率化します。これにより、さまざまなマーケティングニーズに対応する高品質なコンテンツのスケーラブルな制作が可能になります。

HeyGenは動画マーケティングでより良いROIを達成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、動画編集の自動化とAI動画ツールを活用して、制作時間とコストを大幅に削減することで、ROI動画メーカーとして機能します。この効率性により、企業は広範なリソースを必要とせずに、より影響力のある動画マーケティングコンテンツを作成できます。

HeyGenは動画コンテンツのパーソナライズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、カスタムAIアバターやロゴ、カラーを含む強力なブランディングコントロールを使用して、ユーザーがユニークなソーシャルメディアコンテンツを作成できるようにします。これらの機能はブランドの一貫性を確保し、多様でパーソナライズされた動画編集を可能にします。

HeyGenは動画コンテンツの再利用をどのように強化しますか？

HeyGenは、アスペクト比の迅速な調整やさまざまなプラットフォーム向けの自動トランスクリプション生成を可能にすることで、動画コンテンツの再利用を簡単にします。このワークフローの自動化は、既存の資産の価値を最大化し、多様な動画マーケティング戦略に貢献します。