Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学生や趣味で学ぶ人々を対象にした1.5分間のステップバイステップのチュートリアルを開発し、高度なロボットコンポーネントのセットアップ方法を示します。動画は、親しみやすく指導的なナレーションとHeyGenのAIアバターをプレゼンター役に使用し、字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させた、魅力的でインタラクティブなビジュアルスタイルを特徴とするべきです。
学術研究者や業界の専門家向けに、AIが複雑なロボティクスタスクを支援する最近のブレークスルーを強調した1分間の研究アップデート動画を制作します。ビジュアルスタイルは現代的でデータ駆動型であり、洗練されたバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なビジュアルを迅速に組み立てます。
潜在的な投資家や企業クライアントを対象にした1分間のプロモーション動画を作成し、新しいヒューマノイドロボットの革新的な機能を紹介します。動画は、洗練された未来的なビジュアルスタイルとインスピレーションを与えるナレーション、ダイナミックなサウンドエフェクトを備え、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して洗練されたオーディオを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでマルチプラットフォーム配信を可能にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにロボティクス動画制作を強化できますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、高品質なロボティクス動画の制作を効率化します。リアルなAIアバターと洗練されたボイスオーバー生成を使用して、テキストを魅力的な説明動画に変換し、エンゲージメントを大幅に向上させます。
HeyGenが提供するスクリプトからのテキスト-to-ビデオの高度な機能は何ですか？
HeyGenは強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を提供し、プロフェッショナルなAIビデオエージェントプレゼンテーションを即座に生成できます。多様なAIアバターが自然にスクリプトを伝えることができ、自動字幕/キャプションも完備しています。
HeyGenで作成したロボティクス動画のビジュアルアイデンティティをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロボティクス動画があなたの独自のアイデンティティを反映するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、広範なメディアライブラリからのビデオテンプレートを使用して、一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。
HeyGenはロボティクスのソーシャルメディア動画の制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なビデオ編集ソフトウェアとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供することで、ソーシャルメディア動画の魅力的なコンテンツ制作を簡素化します。プラットフォーム全体で注目を集め、視聴者に情報を提供するために設計されたプロフェッショナルなロボティクス動画を迅速に生成できます。