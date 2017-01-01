社内開発チームを対象にした1分間のビデオを作成し、最新のエンジニアリングロードマップの更新を明確に説明します。技術図面と正確で情報豊富なナレーションを使用したクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを特徴とし、ロードマップ更新ビデオジェネレーターを使用して開発された新しい重要な機能の技術的実装と今後の影響を明確にします。

ビデオを生成