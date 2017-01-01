プロジェクトのタイムラインを手動で更新するのに疲れましたか？この1分間の説明動画は、プロジェクトマネージャーやチームリーダー向けに、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと自信に満ちたナレーションを採用し、最先端のロードマップ更新ジェネレーターがどのようにコミュニケーションを効率化するかを示します。HeyGenのテキストからビデオへの変換機能を利用して、詳細な更新を簡単に魅力的なビジュアルに変換しましょう。

ビデオを生成