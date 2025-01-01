ロードマッププレゼンテーションビデオメーカー：更新を簡素化

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、関係者にビジョンを明確に伝える魅力的なロードマップビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
エンドユーザーや顧客に新しいソフトウェア機能を紹介するために、魅力的な2分間のトレーニングビデオを作成してください。このチュートリアルスタイルのプレゼンテーションは、AIアバターを親しみやすいガイドとして使用し、動的なテンプレートとシーンで複雑なステップを簡素化し、教育と興奮を提供する機能リリースビデオとして効果的に機能します。
サンプルプロンプト2
リーダーシップや投資家向けに、四半期ごとのビジネス戦略と財務予測をまとめた洗練された90秒のビデオプレゼンテーションを作成してください。視覚と音声は企業のプロフェッショナリズムを醸し出し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じてチャートやプロフェッショナルな映像をシームレスに統合し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、効果的な戦略的コミュニケーションを促進します。
サンプルプロンプト3
プロジェクト管理のための効率的な新しいチームコラボレーションワークフローを、すべてのチーム向けに45秒の内部ビデオで示してください。視覚デザインは動的で魅力的である必要があり、アニメーション要素と最大限のアクセシビリティのための普遍的な字幕/キャプションを備え、HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てられます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ロードマッププレゼンテーションビデオメーカーの使い方

ロードマップを動的なビデオプレゼンテーションに簡単に変換し、プロフェッショナルなテンプレートとAIツールで視聴者の理解と関与を高めます。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、ロードマップの詳細をまとめます。テキストからビデオへの変換を活用して、スクリプトから初期のビデオシーンを生成し、プレゼンテーションの基盤を築きます。
2
Step 2
プロフェッショナルなテンプレートを選択
プレゼンテーション用にデザインされたプロフェッショナルなテンプレートのライブラリを閲覧します。ロードマップのストーリーとビジュアルスタイルに最適なテンプレートを選びます。
3
Step 3
コンテンツをカスタマイズ
特定のロードマップ要素を統合し、ライブラリからメディアを追加し、ブランドコントロールを適用します。AIナレーション生成でナレーションを強化し、視聴者の関与を高めます。
4
Step 4
エクスポートと共有
洗練されたロードマップビデオを生成します。アクセシビリティのために自動字幕/キャプションを追加し、さまざまな形式でビデオをエクスポートして関係者と共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なマイルストーンの更新を生成

重要なロードマップのマイルストーンと進捗を迅速に伝える動的なビデオクリップを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてロードマッププレゼンテーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオ作成を活用して、影響力のあるロードマッププレゼンテーションビデオの作成プロセスを簡素化します。当社のプラットフォームは直感的なツールとプロフェッショナルなテンプレートを提供し、戦略的な更新を魅力的なビジュアルストーリーに簡単に変換します。

HeyGenはテキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、ナレーションや字幕を追加できますか？

はい、HeyGenはテキストからビデオへの変換に優れており、スクリプトを入力するだけで洗練されたビデオに変換されます。高度なナレーション生成と自動字幕/キャプション機能を備えており、技術的なコンテンツを明確かつアクセスしやすく提供します。

HeyGenのテンプレートをブランドに合わせてカスタマイズするためのオプションは何ですか？

HeyGenはプロフェッショナルなテンプレートの広範なカスタマイズオプションを提供し、ブランドの美学に合わせてあらゆる要素を調整できます。ロゴ、色、フォントを含む特定のブランドコントロールでテンプレートを簡単にカスタマイズし、すべてのビデオで一貫したブランドプレゼンスを実現します。

HeyGenのメディアライブラリとAIアバターはどのようにしてビデオプレゼンテーションを強化しますか？

HeyGenは包括的なメディアライブラリを通じてビデオプレゼンテーションを大幅に強化し、豊富なストック映像の提案とアセットを提供します。さらに、リアルなAIアバターを統合して情報を動的に提示し、ロードマップの更新をより魅力的でプロフェッショナルにします。