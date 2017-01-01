リスクトレーニングビデオジェネレーター：職場の安全性を向上
AIアバターを使用して簡単に作成された魅力的なトレーニングビデオで職場の安全を変革します。
オフィススタッフとリモートチームを対象にした60秒の職場安全トレーニングビデオを開発し、重要な緊急プロトコルを概説してください。視覚スタイルはクリーンで情報豊かにし、音声は安心感のあるトーンで。HeyGenの音声生成を活用して、一貫した高品質のナレーションをこの重要なトレーニングビデオ全体で確保してください。
マネージャー向けに、潜在的な危険を特定し報告するためのクイックガイドを提供する30秒のリスクトレーニングビデオクリップを作成してください。視覚的な美学はインフォグラフィックスタイルで、明確かつ直接的にし、権威ある声でサポートしてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、効率的なコンテンツ作成を行ってください。
一般労働者向けに、機器の取り扱いと事故防止のベストプラクティスを紹介する50秒の安全トレーニングビデオを作成してください。視覚的アプローチは多様で包括的にし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの実例を取り入れ、励ましの音楽トラックを組み合わせてください。このビデオは積極的な安全文化を育むことを目的としています。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチーム向けの魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的なトレーニングビデオの作成方法を変革する高度なAIビデオジェネレーターです。カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、シナリオベースのトレーニングや新入社員のオンボーディングのためのダイナミックなコンテンツを開発し、チームが集中し情報を得ることを確実にします。
HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類のトレーニングビデオを生成できますか？
HeyGenを使用して、重要なリスクトレーニングビデオや包括的な職場安全トレーニングビデオを含む幅広いトレーニングビデオを生成できます。私たちのプラットフォームは、組織に必要なあらゆる種類のトレーニングビデオの作成を効率化します。
HeyGenはトレーニング資料における企業ブランディングのカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオに会社のロゴや特定のカラースキームを組み込むことができます。これにより、すべてのコンテンツが企業のアイデンティティに完全に一致し、プロフェッショナルで一貫した外観を維持します。
HeyGenはスクリプトを完全なトレーニングビデオに変えるプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトから直接テキストビデオ生成を可能にすることでビデオ作成を簡素化します。AIアバターとAI音声を利用して、洗練された高品質のトレーニングビデオを迅速に制作し、制作時間と労力を大幅に削減します。