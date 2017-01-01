リスク軽減ビデオメーカー: 迅速で魅力的な安全ビデオ
HeyGenのインテリジェントなスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、効果的な職場安全ビデオと包括的なリスク管理トレーニングを簡単に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ハイテク製造施設の新入社員向けに設計された45秒のマイクロラーニングモジュールを開発してください。この安全トレーニングビデオでは、フレンドリーなAIアバターが重要な安全手順を説明し、明確なボイスオーバー生成とクリーンでイラスト的なビジュアルスタイルをサポートします。
HR部門をターゲットにした30秒のプロモーションビデオを制作し、カスタム安全ビデオを簡単に生成できる方法を紹介してください。ビデオはモダンで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して迅速なカスタマイズと効果的なコミュニケーションを強調します。
一般的な労働力を対象とした90秒のダイナミックな職場安全ビデオを作成し、状況認識の重要性に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、インパクトがあり、実際のシナリオを取り入れ、自動生成された字幕/キャプションを通じて最大限のエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリスク軽減ビデオトレーニングを強化できますか？
HeyGenは強力なAIビデオメーカーとして機能し、企業がAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを使用してカスタム安全ビデオを作成できるようにします。これにより、重要な安全プロトコルの明確で一貫した提供が可能となり、リスク管理トレーニングが大幅に向上します。
HeyGenはカスタム安全ビデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは広範なクリエイティブコントロールを提供し、多様なAIアバター、幅広いビデオテンプレート、ブランディング要素を使用してカスタム安全ビデオをパーソナライズできます。特定のシナリオにコンテンツを簡単に適応させ、視聴者に響く魅力的なビデオを確保します。
HeyGenはスクリプトから職場安全ビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはスクリプトからのテキストからビデオへの機能を通じて職場安全ビデオの生成プロセスを簡素化します。スクリプトを入力し、AIボイスアクターを選択するだけで、HeyGenのAI駆動のビデオ作成プラットフォームが効率的に魅力的なビデオを制作します。
HeyGenのAIアバターは多言語の安全トレーニングをどのようにサポートしますか？
HeyGenの多様なAIアバターは、複数の言語で安全トレーニングビデオを提供でき、グローバルな労働力に効果的にメッセージを届けます。この多言語サポートは、リスク管理トレーニング中のすべての従業員に対するアクセシビリティと理解を向上させます。