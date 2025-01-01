リスク管理ビデオメーカー：AIでトレーニングを簡素化

HeyGenのAIアバターを使用して、トレーニングのエンゲージメントを高めるリスク軽減ビデオを簡単に作成しましょう。

新入社員向けに1分間のビデオを想像してください。これは「リスク管理ビデオメーカー」として、職場での一般的な危険を理解するための入門ガイドです。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで安心感を与えるもので、親しみやすいAIアバターが明確なボイスオーバー生成を使用して重要な概念を説明し、複雑なトレーニングビデオをわかりやすくします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術チーム向けに90秒のビデオを作成し、特定のサイバー「リスク軽減ビデオ」プロトコルを「AI駆動ツール」を使用して詳細に説明します。このビデオは、ダイナミックで情報豊富なビジュアルスタイルを必要とし、直接的で権威あるボイスオーバーと、スクリプトから直接生成された正確な字幕/キャプションを提示します。
サンプルプロンプト2
中級管理職向けに2分間の「AIビデオメーカー」プレゼンテーションを開発し、「運用効率」を向上させるための積極的なリスク特定の利点を紹介します。このビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを使用し、現代的でクリーンなビジュアルスタイルを採用し、多様なテンプレートとシーンを利用して、簡潔でありながら説得力のあるメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト3
部門の職員向けに45秒の指導ビデオを制作し、重要な「コンプライアンス研修」手順を説明します。ビジュアルアプローチは直接的で、視覚的なデモンストレーションをサポートし、情報を明確に伝えるためにカスタマイズされたAIアバターを利用し、さまざまな内部コミュニケーションチャネルに対応するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を持たせます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

リスク管理ビデオメーカーの使い方

AIを使用して複雑なリスク管理コンテンツを魅力的でプロフェッショナルなトレーニングビデオに簡単に変換し、知識の保持と運用効率を向上させます。

1
Step 1
リスク管理スクリプトを作成
まず、リスク管理コンテンツをスクリプトとして入力します。当プラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、明確で正確なトレーニングを実現します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してエンゲージメントを高めましょう。これらのリアルなプレゼンターが、重要なリスク軽減メッセージをプロフェッショナルで親しみやすいビジュアルスタイルで伝えます。
3
Step 3
ブランディングとカスタマイズを適用
会社のロゴや色を含むブランディングコントロールを適用して、一貫性とプロフェッショナリズムを維持します。これにより、リスク管理ビデオが企業のアイデンティティとシームレスに一致します。
4
Step 4
効果的なトレーニングをエクスポートして提供
ビデオを完成させ、さまざまなフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。洗練されたリスク管理トレーニングビデオを簡単に共有し、従業員を教育し、コンプライアンスを向上させましょう。

使用例

リスクトレーニングのエンゲージメントと保持を向上

AIを活用して、注意を引きつけ、知識のリコールを改善するダイナミックでインタラクティブなリスクトレーニングビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはAIを使用してリスク管理トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用し、プロフェッショナルなリスク管理およびコンプライアンス研修ビデオの制作を効率化します。この強力なAIビデオメーカーは、複雑なコンテンツを迅速に魅力的なビデオに変換し、運用効率を向上させます。

HeyGenは詳細なリスク軽減ビデオを生成するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはスクリプトからのテキストビデオ、自然なAI声優による高度なAIボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションなどの強力な技術機能を提供します。これらのAI駆動ツールは、リスク軽減ビデオが情報豊かでアクセスしやすく、さまざまなトレーニングニーズに対して重要な情報を正確に伝えることを保証します。

HeyGenでリスク管理ビデオの外観とブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは高度にカスタマイズ可能なテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素を組み込むことができます。また、多言語サポートを利用して、ブランドアイデンティティに合ったグローバルに関連性のある魅力的なビデオを作成できます。

HeyGenはさまざまなトレーニングニーズに対してスケーラブルで魅力的なビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、スケーラブルで魅力的なビデオの迅速な作成を可能にすることで、運用効率を向上させるように設計されています。社員のオンボーディングや職場の安全ビデオからコンプライアンス研修や説明ビデオまで、HeyGenは組織のすべてのトレーニング要件に対して一貫した高品質のコンテンツを提供するのに役立ちます。