リスク管理トレーニング：チームのための必須ビデオ

クローズドキャプションとダウンロードオプションを備えた基本的なリスク管理トレーニングのための包括的なビデオライブラリにアクセスし、HeyGenの字幕で学習成果を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーとコンプライアンス担当者を対象に、高度な運用リスクの特定と軽減に焦点を当てた90秒のビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは権威あるデータ駆動型で、アニメーションチャートと正確なナレーションを通じて複雑な情報を明確に提示し、技術用語の「字幕/キャプション」を補完し、すべての視聴者が利用できる「HD 720pバージョン」を確保します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーと運用スタッフを対象に、サプライチェーンの混乱に対する効果的な「リスク管理」戦略を示す実践的な2分間のビデオシナリオを制作してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックにし、「テンプレートとシーン」を利用して関連性のある状況を迅速に設定し、親しみやすく問題解決志向のナレーションを伴い、「オフライン視聴とレビューのためのダウンロードオプション」を提供します。
サンプルプロンプト3
グローバルなリモートチーム向けに、積極的なリスク報告の重要性を強調する60秒のビデオ「ブリーフィング」を作成し、多様な言語話者へのアクセスを強調します。ビジュアルスタイルはクリーンで普遍的に理解されるもので、シンプルなグラフィックとアイコンを使用し、「複数言語オプションをサポートするナレーション生成」と、すべてのチームメンバーが完全に理解できるようにするための必須の「クローズドキャプション」を備えています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リスク管理トレーニングビデオの仕組み

HeyGenの直感的なプラットフォームを使用して、魅力的なリスク管理トレーニングビデオの制作を効率化し、すべての学習者に明確さとアクセス性を確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを作成し、HeyGenの「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を利用して、リスク管理トレーニングコンテンツをダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
アバターでパーソナライズ
「AIアバター」を選択してトレーニングを提示し、重要なリスク管理ブリーフィングに人間味を加えてエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
クローズドキャプションを含める
自動「字幕/キャプション」を生成して、すべての学習者のアクセス性を向上させ、重要なクローズドキャプショントレーニングがすべての人に理解されるようにします。
4
Step 4
エクスポートと配布
プロジェクトを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまな高品質のダウンロードオプションで完全なリスク管理ビデオをダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なリスク概念を簡素化

複雑なリスク管理トピックを、理解しやすく視覚的に魅力的なトレーニングビデオに変換し、より明確な理解を促進します。

よくある質問

HeyGenはリスク管理トレーニングビデオのダウンロードオプションをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、リスク管理トレーニングビデオのさまざまなダウンロードオプションをエクスポートしてアクセスできるようにし、さまざまなプラットフォームで簡単に共有および統合できるようにします。ビデオを生成し、ニーズに合った形式でダウンロードできます。

HeyGenはトレーニングビデオにクローズドキャプションを提供していますか？

はい、HeyGenはクローズドキャプションを強力にサポートしており、すべての学習者がトレーニングビデオにアクセスできるようにします。この機能は自動的に生成され、リスク管理コンテンツの理解とリーチを向上させます。

HeyGenで生成されたリスク管理コンテンツのビデオ品質オプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、生成されたリスク管理コンテンツのさまざまなビデオ品質オプションをサポートしており、480pやHD 720pなどの標準および高解像度バージョンを含みます。この柔軟性により、さまざまな視聴デバイスやプラットフォームでプロフェッショナルなトレーニングコンテンツを提供できます。

HeyGenは基本的なリスク管理トレーニングビデオの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用することで、基本的なリスク管理トレーニングビデオの制作を大幅に効率化します。スクリプトを迅速に魅力的なビデオに変換し、プロフェッショナルなナレーションとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、トレーニングニーズに対する制作時間と労力を大幅に削減します。