Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製造工場の従業員を対象とした緊急の45秒の職場安全研修ビデオを開発してください。このビデオは、動的でイラスト的なビジュアルスタイルが必要で、明確で実行可能なステップを通じて重要な安全プロトコルを示します。ナレーションは直接的で権威あるもので、緊急手順の遵守の重要性を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、重要な安全情報を迅速に視覚的なガイドに変換し、リスクを最小限に抑え、安全な環境を促進します。
AI安全研修を技術開発者向けに簡潔で効果的にするにはどうすればよいでしょうか？このオーディエンス向けに30秒のビデオを生成し、モダンでクリーンなビジュアルスタイルとアニメーションを使用して複雑な概念を伝えます。音声は簡潔で情報豊かなもので、責任あるAI開発のニュアンスを説明し、知識の保持を向上させることを目指します。この研修モジュールはHeyGenのナレーション生成を利用して、さまざまな更新にわたって一貫したメッセージを確保し、AI安全研修をアクセスしやすく最新のものにします。
小規模ビジネスのオーナーやマネージャー向けに、リスク管理研修ビデオジェネレーターとして機能する包括的な90秒のビデオを作成してください。ビジュアルと音声のスタイルはアクセスしやすく、励みになるもので、トーキングヘッドとシナリオベースのビジュアルを組み合わせて、一般的なビジネスリスクと緩和戦略を示します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、さまざまなリスクシナリオに迅速にコンテンツを適応させることで、マネージャーに実用的なスキルを提供し、積極的なリスク管理の取り組みを効率化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように効果的なリスク管理研修を支援しますか？
HeyGenは、組織が包括的なリスク管理研修ビデオやコンプライアンス研修を迅速に生成することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能により、重要な職場安全研修コンテンツの制作を簡素化し、明確さと一貫性を確保します。これにより、すべての業界で重要なAI安全研修を効率的に作成できます。
L&DチームはHeyGenを使用してコンプライアンス研修ビデオを迅速に作成できますか？
はい、L&DチームはHeyGenを使用して、従業員研修やコンプライアンス研修の資料の制作を大幅に加速できます。私たちのプラットフォームは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIナレーションを活用して、数分でテキストから研修ビデオを作成し、プロセス全体を効率化します。これにより、ビデオ制作に通常必要な時間とリソースが削減されます。
HeyGenが従業員の安全研修に理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、魅力的な職場安全研修や安全プロトコルビデオを開発するための強力な機能を提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、ブランディングコントロールにより、非常に関連性が高く記憶に残るコンテンツを作成し、従業員の知識保持を促進します。視覚的なデモンストレーションと明確な緊急手順を簡単に統合できます。
HeyGenはAIアバターを使用したカスタマイズ可能な研修ビデオをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、すべての従業員研修ニーズに対応する高度にカスタマイズ可能なテンプレートと動的なAIアバターを提供します。ブランドの外観と感触をブランディングコントロールで簡単に統合し、多言語サポートと多様なAIナレーションを活用して、真にパーソナライズされた学習体験を作成できます。このアプローチは、エンゲージメントを高め、新しいスキルを効果的に教えるのに役立ちます。