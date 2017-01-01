安全性を効率化：リスク評価ビデオジェネレーター

AIアバターを活用して、複雑なリスク評価を魅力的な安全トレーニングビデオに即座に変換し、コンプライアンスと保持を向上させます。

高リスク産業の新入社員向けに、現実的なAIアバターと明確で情報豊富なナレーション生成を使用して、重要な安全手順を示し、予防措置を怠った場合の潜在的な結果を強調する45秒のシナリオベースの学習ビデオを作成してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした明るく魅力的な30秒のプロモーションビデオをデザインし、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、基本的なリスク認識のためのパーソナライズされたコンテンツを簡単に制作できることを紹介し、現代的でアップビートなサウンドトラックに設定してください。
建設現場の管理者向けに、特定の危険緩和計画を詳細に説明し、直接的で権威あるナレーションを提供し、現実のシナリオのメディアライブラリ/ストックサポートビジュアルと騒がしい環境でのアクセシビリティのための正確な字幕/キャプションをサポートする、60秒の実用的な安全トレーニングビデオを開発してください。
B2Bテクノロジーマーケティングチーム向けに、オンラインビデオメーカーの効率性を示し、さまざまなプラットフォームに最適化された迅速なリスク評価ビデオ生成コンテンツを生成する15秒のスリークでダイナミックなプロモーションクリップを制作し、スクリプトからのテキスト-ビデオナラティブによって駆動される高速なペースで。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リスク評価ビデオジェネレーターの使い方

AIを使用してプロフェッショナルでインパクトのあるリスク評価と安全トレーニングビデオを迅速に作成します。コンプライアンスを強化し、効果的にオーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
スクリプトを作成
プラットフォームに詳細なリスク評価コンテンツを入力または貼り付けて開始します。強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能が、あなたの言葉を魅力的なシーンに変換し、あらゆるリスク評価ビデオジェネレーターに最適です。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択して、リスク評価ビデオをプレゼンテーションし、安全トレーニングビデオにプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。
3
Step 3
ブランディングを適用
会社のロゴや色を含むブランディングコントロールをコンプライアンストレーニングビデオに直接統合し、一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロフェッショナルなリスク評価ビデオが完成しました！柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートで最終作品を簡単にエクスポートし、あらゆるプラットフォームに最適です。

使用例

複雑なトピックを簡素化し、教育を強化

複雑なリスク評価と安全プロトコルを明確にし、重要な情報をすべてのスタッフにとって理解しやすく記憶に残るものにします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAIトレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、リアルな「AIアバター」とカスタムコンテンツを使用して、非常に魅力的な「AIトレーニングビデオ」を作成する力をユーザーに提供します。これにより、学習者を引き付け、保持を向上させる「パーソナライズされたコンテンツ作成」が可能になります。

HeyGenは効果的なリスク評価ビデオの制作を簡素化できますか？

はい、HeyGenは強力な「オンラインビデオメーカー」として機能し、プロフェッショナルな「リスク評価ビデオ」の作成を大幅に簡素化します。直感的な「テキストからビデオへのジェネレーター」機能を使用して、スクリプトを迅速にインパクトのあるビジュアルコンテンツに変換できます。

HeyGenでシナリオベースの学習に利用できるカスタマイズ可能なテンプレートはどのようなものですか？

HeyGenは、動的な「シナリオベースの学習」とさまざまなトレーニングニーズをサポートする「カスタマイズ可能なテンプレート」を幅広く提供しています。これらの多用途な「ビデオテンプレート」を使用して、各シーンを特定の教育成果に合わせて調整できます。

HeyGenは複数の言語で安全トレーニングビデオを作成することをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは「複数の言語」で「安全トレーニングビデオ」を作成することをサポートしており、コンテンツをグローバルにアクセス可能にします。また、理解とコンプライアンスを向上させるために「クローズドキャプション」を簡単に追加できます。