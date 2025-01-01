ライドシェア動画メーカー: 魅力的な動画をより速く作成
多様なビデオテンプレートとシーンを活用して、オンボーディングやソーシャルメディア動画を制作し、プロフェッショナルなコンテンツ作成を簡単かつ迅速に。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規顧客を対象とした45秒のプロモーション動画を作成し、安全性と利便性を強調します。ビジュアルスタイルは洗練され信頼性があり、スムーズなトランジションと明確で権威あるAIボイスを特徴としています。HeyGenのAIアバターを使用して重要な情報を提示し、AIを活用したツールの制作に一貫性と洗練された外観をもたらします。
新しいライドシェアドライバー向けに設計された60秒の魅力的なオンボーディング動画を制作し、アプリの基本機能とベストプラクティスを説明します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、画面上のテキストと忍耐強いガイドボイスが明確です。HeyGenの字幕/キャプションを有効にしてアクセシビリティを確保し、効果的なトレーニング動画にします。
既存のライドシェアユーザー向けに、特別なプロモーションやドライバーからの個人的な挨拶を提供する15秒のパンチの効いたパーソナライズメッセージ動画をデザインします。この短いコンテンツは視覚的にダイナミックで注目を集めるものであり、テンポの速い音楽とエネルギッシュなボイスを備えています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なビジュアルを迅速に見つけ、ビデオエディターとしての作業を効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな動画制作を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIツールと直感的なビデオエディターを活用して、動画制作を簡素化します。ユーザーはリアルなAIボイスオーバーを使ってテキストを迅速に動画に変換でき、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルな動画を簡単に作成できます。
HeyGenは多様な動画プロジェクトにどのようなクリエイティブオプションを提供しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なロイヤリティフリーメディアライブラリを提供し、魅力的なオンボーディング動画、ソーシャルメディア動画、トレーニング動画の作成に最適です。ユーザーはコンテンツを際立たせるための広範なカスタマイズオプションを持っています。
HeyGenは自動的にキャプションを生成し、動画のアクセシビリティを向上させることができますか？
はい、HeyGenは強力なツールを備えており、自動的にキャプションと字幕を生成し、動画のアクセシビリティを大幅に向上させます。さらに、HeyGenはトランジションとブランディングコントロールをサポートし、ユーザーが多層タイムラインで洗練された動画を作成するのを助けます。
HeyGenはライドシェア動画のような専門的なコンテンツを作成するための効果的なAI動画ジェネレーターですか？
もちろんです。HeyGenは強力なAI動画ジェネレーターとして、高品質で専門的なコンテンツを制作することができ、魅力的なライドシェア動画を含みます。AIアバターとドラッグ＆ドロップ編集を使用して、あらゆる目的のためにインパクトのあるビジュアルを簡単に制作できます。