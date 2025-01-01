ライドシェアドライバートレーニングビデオメーカー：迅速に魅力的なコンテンツを作成
動的なトレーニングビデオでドライバーの学習保持を向上。AIアバターを活用して魅力的でスケーラブルなコンテンツを提供。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のライドシェアドライバーを対象に、顧客サービススキルを向上させ、ポジティブな乗客体験を促進することに焦点を当てた45秒の魅力的なビデオを開発します。このビデオは、HeyGenの「カスタマイズ可能なテンプレート」を使用して、さまざまなインタラクティブなシナリオを紹介し、温かく共感的なビジュアルスタイルと親しみやすく励みになるオーディオトーンを特徴とします。
強力な「トレーニングビデオメーカー」として、HeyGenはすべてのライドシェアドライバー向けに90秒の指導ビデオを設計するのに役立ち、最適なアプリナビゲーションと効率的なヒントを案内します。このコンテンツは「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して作成され、動的な画面録画と明確なビジュアルオーバーレイを特徴とし、ドライバーの注意を引きつけ、プロフェッショナルな成長を促進するためにエネルギッシュで簡潔なナレーションを補完します。
ライドシェアドライバー向けに重要な車両メンテナンステクニックを提供する30秒のクイックビデオを制作し、「従業員トレーニングビデオ」の重要な部分とします。このビデオは、HeyGenの「ナレーション生成」を使用して、明確で実行可能なアドバイスを直接的で情報豊かなオーディオスタイルで提供し、各ステップを示す簡潔で実用的なビジュアルをサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIトレーニングビデオジェネレーターは、テキストをビデオに変換することで、魅力的なトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターやトーキングヘッドを活用してコンテンツを提示し、従業員の学習と開発をより効率的にします。
HeyGenで作成したトレーニングビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントをカスタマイズ可能なテンプレートに組み込むことができます。これにより、すべての企業トレーニングビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
HeyGenはさまざまな業界向けにどのようなトレーニングビデオを制作できますか？
HeyGenはさまざまな業界向けにスケーラブルなソリューションを提供し、オンボーディングガイドからライドシェアドライバートレーニングビデオメーカーコンテンツまで、多様な従業員トレーニングビデオを作成できます。多言語の吹き替えと字幕機能も備えており、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチします。
AIアバターとテキストビデオ機能はどのように学習保持を向上させますか？
HeyGenはAIアバターとトーキングヘッドをテキストビデオ機能と組み合わせて情報を動的に提供します。この視覚的および聴覚的なエンゲージメントは、高品質のナレーション生成によってサポートされ、企業トレーニングビデオにおける学習保持とエンゲージメントを大幅に向上させます。