ライドシェアドライバートレーニングビデオメーカー：迅速に魅力的なコンテンツを作成

動的なトレーニングビデオでドライバーの学習保持を向上。AIアバターを活用して魅力的でスケーラブルなコンテンツを提供。

210/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のライドシェアドライバーを対象に、顧客サービススキルを向上させ、ポジティブな乗客体験を促進することに焦点を当てた45秒の魅力的なビデオを開発します。このビデオは、HeyGenの「カスタマイズ可能なテンプレート」を使用して、さまざまなインタラクティブなシナリオを紹介し、温かく共感的なビジュアルスタイルと親しみやすく励みになるオーディオトーンを特徴とします。
サンプルプロンプト2
強力な「トレーニングビデオメーカー」として、HeyGenはすべてのライドシェアドライバー向けに90秒の指導ビデオを設計するのに役立ち、最適なアプリナビゲーションと効率的なヒントを案内します。このコンテンツは「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して作成され、動的な画面録画と明確なビジュアルオーバーレイを特徴とし、ドライバーの注意を引きつけ、プロフェッショナルな成長を促進するためにエネルギッシュで簡潔なナレーションを補完します。
サンプルプロンプト3
ライドシェアドライバー向けに重要な車両メンテナンステクニックを提供する30秒のクイックビデオを制作し、「従業員トレーニングビデオ」の重要な部分とします。このビデオは、HeyGenの「ナレーション生成」を使用して、明確で実行可能なアドバイスを直接的で情報豊かなオーディオスタイルで提供し、各ステップを示す簡潔で実用的なビジュアルをサポートします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ライドシェアドライバートレーニングビデオメーカーの使い方

高度なAI機能とカスタマイズ可能なオプションを使用して、ライドシェアドライバー向けにプロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成し、学習保持とエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを貼り付ける
ライドシェアドライバートレーニングスクリプトをテキストビデオ機能で簡単にビデオに変換し、時間とリソースを節約します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
多様なAIアバターやトーキングヘッドから選択してトレーニングコンテンツを提供し、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
ナレーションを生成して洗練する
高品質のナレーション生成で明確さとエンゲージメントを向上させ、ライドシェアドライバートレーニングビデオを効果的で理解しやすいものにします。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポートする
会社のブランディングコントロールを組み込み、完成したトレーニングビデオをエクスポートしてライドシェアドライバーに配布する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ドライバーのモチベーションと文化を育成

.

ライドシェアドライバーを動機付け、会社の価値観を強化し、ポジティブで安全意識の高い職場環境を育むための影響力のあるビデオを生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIトレーニングビデオジェネレーターは、テキストをビデオに変換することで、魅力的なトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターやトーキングヘッドを活用してコンテンツを提示し、従業員の学習と開発をより効率的にします。

HeyGenで作成したトレーニングビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントをカスタマイズ可能なテンプレートに組み込むことができます。これにより、すべての企業トレーニングビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。

HeyGenはさまざまな業界向けにどのようなトレーニングビデオを制作できますか？

HeyGenはさまざまな業界向けにスケーラブルなソリューションを提供し、オンボーディングガイドからライドシェアドライバートレーニングビデオメーカーコンテンツまで、多様な従業員トレーニングビデオを作成できます。多言語の吹き替えと字幕機能も備えており、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチします。

AIアバターとテキストビデオ機能はどのように学習保持を向上させますか？

HeyGenはAIアバターとトーキングヘッドをテキストビデオ機能と組み合わせて情報を動的に提供します。この視覚的および聴覚的なエンゲージメントは、高品質のナレーション生成によってサポートされ、企業トレーニングビデオにおける学習保持とエンゲージメントを大幅に向上させます。