RFP解説ビデオメーカー: AIで入札を勝ち取る

高品質な解説ビデオでRFPを勝ち取る。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、アイデアを魅力的なビジュアルに簡単に変換します。

ビジネスプロフェッショナルがRFPプロセスをナビゲートするための1分間の技術解説ビデオを制作し、HeyGenのAI搭載ツールがRFP解説ビデオメーカーの作成をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されプロフェッショナルで、複雑な概念を2Dアニメーションで説明し、明確で影響力のあるAI音声とカスタムAIアバターで重要な情報を提示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームを対象にした90秒のプロモーション解説ビデオを開発し、魅力的なコンテンツを迅速に制作する必要があります。ビデオはダイナミックでモダンなモーショングラフィックススタイルを採用し、エネルギッシュなサウンドトラックを使用して、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と事前にデザインされたビデオテンプレートを使用して、スクリプトを洗練されたプレゼンテーションに簡単に変える方法を示します。
サンプルプロンプト2
教育者や企業トレーナーを対象にした2分間の教育ビデオを作成し、複雑な技術手順や概念を説明します。ビジュアル美学は明確で説明的であり、プロセスを視覚化するために詳細な2Dアニメーションに焦点を当てます。このアニメーションビデオのコンテンツは、落ち着いた権威あるAI音声と正確な字幕/キャプションでサポートされ、アクセス性と理解を確保し、複雑なトピックを理解しやすくします。
サンプルプロンプト3
ビデオ制作の経験が豊富でない小規模ビジネスオーナーや起業家向けに、デジタルプレゼンスを向上させるための45秒の指導ビデオをデザインします。ビデオは明るく励みになるビジュアルスタイルを持ち、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なメディアを取り入れて、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に組み立てます。フレンドリーなAI音声が視聴者を高品質なマーケティング資料の作成の簡単さを案内し、ビデオ編集の効率的なアプローチを紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

RFP解説ビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI搭載ツールでRFPのための魅力的な解説ビデオを簡単に作成し、提案を魅力的なビジュアルプレゼンテーションに変換します。

1
Step 1
解説ビデオのスクリプトを作成
まず、RFP解説ビデオのスクリプトを作成します。私たちのプラットフォームは、テキストをダイナミックなビデオに変換し、スクリプト作成プロセスをシームレスにします。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを伝えるために、プロフェッショナルなAIアバターの多様な選択肢から選びます。これらのAIアバターは、RFP解説ビデオを生き生きとさせ、視聴者のエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
AI音声または自分の音声を追加
スクリプトから自然なAI音声を生成するか、自分の音声をアップロードします。私たちの音声生成は、RFPビデオのための明確で影響力のあるナレーションを保証します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アクセス性とエンゲージメントを高めるために、正確な字幕/キャプションを自動生成します。完成したら、高品質なRFP解説ビデオをエクスポートし、提出の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なソリューションを簡素化してRFP説明を明確に

.

AIビデオを利用して、複雑な技術やサービスの提供を分かりやすくし、評価者が理解しやすく消化しやすいRFP説明を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはRFP解説ビデオ制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAI搭載ツールを活用して、高品質なRFP解説ビデオの制作を効率化します。スクリプトを魅力的なアニメーションビデオに変換し、ビデオ制作の複雑さを大幅に軽減します。

HeyGenはどのようなAI搭載ツールをビデオ制作に提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバターや高度なAI音声を含む先進的なAI機能を提供し、テキストを自然な音声に変換します。これらの技術的機能により、従来のビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenはアニメーションビデオのカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは多様なビデオテンプレートとシーンのライブラリを提供しており、魅力的なアニメーションビデオを簡単に作成できます。これらのテンプレートは、ドラッグ＆ドロップツールと組み合わせて、スクリプト作成とビジュアルストーリーテリングのプロセスを加速します。

HeyGenはキャプションとブランディングでビデオのプロフェッショナリズムを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは正確なキャプションを自動生成し、アクセス性とエンゲージメントを向上させます。さらに、ロゴやカスタムカラーなどのブランディングコントロールを適用し、すべてのビデオコンテンツがブランドアイデンティティに一致するようにします。